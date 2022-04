Iván Lanegra sobre proyecto de cambio de Constitución: "Pareciera que hay un recurso de tinte político"

Iván Lanegra en entrevista con Mauricio Fernandini en "Encendidos". | Fuente: RPP Noticias

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, consideró que el Proyecto de Ley anunciado por el presidente Pedro Castillo y presentado por el Ejecutivo que busca consultar si los peruanos queremos una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución "requeriría un análisis muy serio, detallado y bien fundamentado antes de proponerlo".

"Lo que es más notorio [en la presentación de este Proyecto de Ley] es la clara improvisación, la falta de cuidado, la manera tan descuidada en que se está manejando un asunto tan importante y tan serio (...) imagine usted plantear el cambio de toda la Constitución, eso implicaría ya una propuesta muy bien pensada, que se presente de una manera muy clara a la ciudadanía. Lamentablemente nada de eso está presente. Por lo tanto pareciera que más que un interés en tener un proceso ordenado y claro, hay sencillamente un tinte de recurso político, lo cual implica banalizar el tema de la reforma de la Constitución", sostuvo Iván Lanegra en "Encendidos".

Para el secretario general de Transparencia el Perú necesita propuestas integrales, que busquen resolver los problemas de fondo. "Lo fundamental es seguir un camino que esté enmarcado en la Constitución, que no genere ningún precedente que nos traiga más problemas en el futuro. Y que la respuesta sea una respuesta integral, pues creo que respuestas parciales son un remedio para un síntoma muy inmediato, pero no ayudaría a resolver los problemas de fondo que estamos viviendo", consideró.

¿Y un adelanto de Elecciones Generales?

Recordando la anunciada propuesta de adelanto de Elecciones Generales que no llegó a concretar el Ejecutivo, Iván Lanegra comentó que si se diera el caso, habría que pensar no solo en un recambio político, sino en acuerdos entre organizaciones partidarias e incluso la ciudadanía.

"[En el caso eventual de tener Eleciones Generales] no solamente habría que pensar en tener algunas reglas que reduzcan el resto de los problemas que hemos visto recientemente, sino también en que las reglas electorales estén acompañadas por compromisos políticos de no repetir la forma de actuar que hemos visto en los últimos años, donde hemos presenciado un comportamiento autodestructivo de los partidos políticos, que han estado más enfocados en intereses particulares. Tiene que haber un compromiso más amplio de los políticos para que ese camino nos lleve a soluciones más amplias. Además, tienen que tender puentes a la ciudadanía, los ciudadanos no podemos ser espectadores en este proceso".