Javier Arévalo sobre condecoración recibida de Dina Boluarte: “Creo que contribuye al prestigio del Poder Judicial”

Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, dijo haber aceptado recibir una condecoración de manos de la presidenta Dina Boluarte, pues consideró que se trataba de un reconocimiento para la institución.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, Arévalo manifestó que esta condecoración fue propuesta por la casa de estudios en la que labora como docente y que cuando se le comunicó que la recibiría pensó que iba a contribuir al prestigio de la institución que preside.

“Vi que esto era algo positivo para el Poder Judicial, porque constituía un reconocimiento para su presidente y para la institución y creo que actué institucionalmente, porque no siempre los jueces somos bien vistos y que, de alguna manera un presidente del Poder Judicial sea condecorado, este de alguna manera contribuye al prestigio del Poder Judicial”, manifestó.

Ratifica autonomía del Poder Judicial

Asimismo, respecto de posibles cuestionamientos a la autonomía del Poder Judicial, el magistrado sostuvo que la recepción de esta condecoración no significa que el poder que preside vaya a perder independencia, pues él no tiene ningún mando sobre los jueces en temas jurisdiccionales.

“Ni siquiera en un tema personal, porque el día que yo deje de ser presidente del Poder Judicial, que va a ser a fin de año, yo nunca podría juzgar a nadie porque yo soy juez de trabajo, o sea yo me voy a ir a una sala laboral. O sea, los temas penales nunca los voy a ver y no los he visto porque tampoco he sido juez penal nunca”, indicó.

Arévalo también se pronunció respecto de las demoras en los procesos en el sistema de justicia. Explicó que, si bien estas demoras se generan en el Ministerio Público, también se dan en el Poder Judicial por medio de los pedidos de nulidad y las medidas cautelares.

“El tema es que tenemos que reflexionar por la demora de los procesos, o sea se abren investigaciones y bueno, en el Ministerio Público demoran y llegan al Poder Judicial y también demoran y eso sí nos preocupa. Esa es nuestra preocupación, porque al final las personas piensan que hay algo turbio, que por qué no avanza el juicio y de repente aparecen las famosas nulidades”, dijo.