El líder aprista, Jorge del Castillo, indicó que su partido ha hecho un gran trabajo para cumplir con los requisitos para reinscribirse ante el JNE | Fuente: Andina

Jorge del Castillo, exministro y excongresista aprista, consideró que la participación de su partido político es "indispensable" para la vida política del país, de cara a las elecciones generales adelantadas que, hasta el momento, se prevén para abril del 2024.

"Es indispensable, y subrayo: indispensable, que el APRA participe porque da una cuota, primero, de posición ideológica, de una actitud nacional de nivel de Estado y de experiencia. Por falta de eso, miremos lo que está pasando", afirmó en Ampliación de Noticias.

Asimismo, Del Castillo aseguró no tener "ninguna duda" de que el APRA podrá participar en los próximos comicios generales, ya sea que se realicen este año o en el 2024.

"El APRA está virtualmente en condiciones de decir ‘tranquilos, compañeros, esta semana confiamos en que salga la resolución'. No veo por qué tenga que demorarse más. Adelanten o no adelanten (elecciones), vamos a tener inscripción de todas maneras y el Partido Aprista va a poder participar. No tengo ninguna duda", aseguró.

Según relató el exparlamentario, los dirigentes y la militancia aprista emprendieron un arduo trabajo de recolección de firmas en todo el país y ya han presentado el "expediente completo" ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"El APRA presentó su expediente completo el 6 de setiembre del año pasado. Fuimos un grupo de dirigentes, militantes a respaldar esto por lo cual hemos trabajado. Yo mismo he recorrido diversas provincias, igual los demás compañeros han hecho un gran esfuerzo", señaló.

Además, cuestionó que el expresidente Martín Vizcarra impulsara reformas como la no reelección de congresistas y consideró que era necesario que el Parlamento cuente con políticos de experiencia, algo que, según indicó, su partido tiene.

"Esto es un poco la resaca de la infausta decisión impulsada por Martín Vizcarra de prohibir la reelección porque los congresistas, cuando hay alguna experiencia, y nosotros la tenemos, la bancada aprista en su tiempo ha hecho gala de esa capacidad de hacer mejores decisiones políticas", sostuvo.

No aprobar elecciones para este año "es echar más leña al fuego"

Por otro lado, el exparlamentario se refirió al rechazo del Pleno del Congreso del texto sustitutorio para adelantar las elecciones generales para el presente año.

"Esto puede significar echarle más leña al fuego. En lugar de buscar una salida política inteligente nos hemos atado de manos. Y esto lo veía venir porque no escuchaba discursos conciliatorios sino confrontacionales. Con confrontación no se llega a ninguna parte", consideró.

En ese sentido, cuestionó la manera en la que el presidente del Congreso, José Williams, llevó la conducción de la sesión y refirió que había "estrategias" que se hubieran podido aplicar frente al escenario de poco consenso del día de ayer.

"Si yo veo que no tengo consenso, no lo pongo al voto. Si yo veo que voy a perder, suspendo la sesión. Hay una serie de manejos que se pueden hacer, todos lícitos perfectamente, y no por perturbar. Suspendo la sesión para que vaya a un cuarto intermedio y que (los congresistas) se entiendan", explicó.



"La política es el arte de lo viable, lo que no es viable es impolítico. Podrás envolverte en la bandera del Perú y decir que eres un trome pero si no es viable, no sirve", agregó.

Asimismo, cuestionó la "actitud" de congresistas de Perú Libre y otras bancadas que votaron a favor de la vacancia del expresidente Pedro Castillo y ahora manifiestan su apoyo a la movilización ciudadana.

"Resalto ese voto por la vacancia de los que debieron ser leales a Pedro Castillo y que lo traicionaron en el momento final (...) Entonces, qué reclaman si votaron por la vacancia y, al hacerlo, sabían que estaban entronizando a Dina Boluarte (…) Esa gente pierde autoridad para agitar (…) Estas personas, de manera hipócrita, reclaman, gritan, incendian la pradera, pero votaron por la vacancia.", subrayó.