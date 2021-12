La Sunedu fue creada en el 2014, cuando se promulgó la Ley Universitaria. | Fuente: Andina

Un grupo de ocho congresistas de Perú Libre y Fuerza Popular unieron sus votos a uno de Acción Popular, uno de Alianza Para el Progreso y otro de Renovación Popular para aprobar dictámenes que crean regímenes especiales para las universidades con licencia denegada y que modifican el sistema de elección del superintendente de la Sunedu.

Esta no es la primera vez que el Congreso arremete contra la Reforma Universitaria ni que se presentan Proyectos de Ley que buscan regresar a un sistema similar al de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores. Esto ocurre prácticamente desde que se creó la Sunedu en 2014.

"En el año 2016 hubo un proyecto muy similar [a los aprobados ahora por la Comisión de Educación] propuesto por un congresista del Partido Aprista. El año 2020 también, creo que fue un congresista de Podemos o uno de esos partidos, que presentó un proyecto para generar una instancia superior al Consejo Directivo [de la Sunedu]... también se empezó a hablar ahí de la segunda oportunidad [para las universidades sin licencia] desde distintos grupos partidarios. Ahora volvemos en 2021 con proyectos muy parecidos", comentó a RPP Noticias el exministro de Educación y ex superintendente de la Sunedu Martín Benavides.

Partidos contra la Sunedu

¿Qué partidos son los que más veces han ido en contra de la Sunedu? Desde 2014 prácticamente cada año desde el Congreso se han propuesto iniciativas para modificar o derogar sus atribuciones. Un mes y medio después de la promulgación de la Ley Universitaria y la creación de la Sunedu, 42 parlamentarios presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De esos congresistas, 32 formaban parte de Fuerza Popular y 2 de Alianza para el Progreso, que en ese entonces iba en alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC).

En 2015 José Elías Ávalos, en ese entonces legislador de Fuerza Popular, presentó un Proyecto de Ley para modificar y derogar varios artículos de la Ley Universitaria con el apoyo de partidos como el Apra y Solidaridad Nacional, que en ese entonces tenía entre sus filas a Virgilio Acuña, hermano de César Acuña y empresario del sector educación.

José Elías Ávalos ha declarado que tiene participaciones y acciones de la Universidad Peruana San Juan Bautista; y hoy en día es congresista de Podemos, partido de José Luna Gálvez, dueño de Telesup, universidad actualmente con licencia denegada. Elías Ávalos es, además, miembro titular de la Comisión de Educación del Congreso.

En 2018 y 2019, la Comisión de Educación fue presidida por las fujimoristas Paloma Noceda y Tamar Arimborgo. En su momento, ambas aprobaron solicitar facultades para investigar a la Sunedu. Por distintos motivos, no se llegaron a presentar informes. La segunda vez, debido a la disolución del Congreso de parte del presidente Martín Vizcarra.

Desde el 2014, el Congreso ha intentado diversas maneras de debilitar la Reforma Universitaria. | Fuente: Andina

La constante es tener a congresistas insistiendo en volver a una fórmula similar a la de la Asamblea Nacional de Rectores que, en el pasado, no ha demostrado poder ofrecer educación superior de calidad.

Esto distrae tanto que los avances que se deben realizar en materia de educación en el Perú no forman parte de la discusión, comenta Jorge Mori, ex director de Educación Superior Universitaria del Minedu. "Ya el Perú tiene una política de educación superior técnica que apunta a la mejora de la calidad. Son estos temas los que tenemos que tener en agenda. Pero lamentablemente hay actores, como congresistas, que lo que buscan es regresar a un pasado en el que los intereses de las universidades están por encima del derecho de los jóvenes", sostuvo a RPP Noticias.

Tibia defensa del Minedu

El domingo por la noche, el Ministerio de Educación publicó un comunicado que, si bien dice defender la educación superior, pasa por paños fríos sus principales desafíos. Algo que ya mencionaba el exministro de Educación Daniel Alfaro a RPP Noticias: "esta no es una lucha de ahora, sino constante, para la cual el Ministerio de Educación se ha estado preparando, no solo con fallos con el Tribunal Constitucional, sino con otra serie de directivas que han fortalecido esta reforma. Esta contrarreforma no ha prosperado en el pasado porque justamente se ha tenido un Minedu fuerte. Fortaleza que ahora no veo".

A Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Acción Popular (que en el pasado también ha apoyado y presentado iniciativas similares), ahora se han unido nuevos partidos como Renovación Popular y Perú Libre; los cuales han sumado una mayor cantidad de congresistas para aprobar dictámenes cuestionables.

Aprobados los dictámenes, estos deberán ser debatidos en el Pleno del Congreso y sometidos a la votación de las bancadas de varios partidos que, en el pasado, han buscado debilitar a la Sunedu. De parte del gobierno, la premier Mirtha Vásquez también dio su respaldo al superintendente de la Sunedu y ratificó su autonomía. ¿Será suficiente?