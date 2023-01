La titular del Minam, Albina Ruiz, indicó que en el Ejecutivo "nadie se aferra a su cargo" | Fuente: Minam

El día de ayer, viernes, el Pleno del Congreso no aprobó el texto sustitutorio que proponía el adelanto de elecciones generales para el año 2023, por lo que se mantiene la propuesta de que las nuevas elecciones generales se realicen en abril del 2024.

Al respecto, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, indicó que la presidenta Dina Boluarte ha sido "muy clara y enfática" respecto a que el Ejecutivo convocará a dichos comicios en la fecha que el Congreso defina y que es importante que la representación nacional "escuche a la población".

"Nosotros vamos a convocar inmediatamente a elecciones generales. De hecho, todos los ministros lo hemos conversado con la mandataria en que no tenemos ningún interés de aferrarnos a nuestros cargos. Creo que es importante que los congresistas escuchen también a la población, como se viene señalando desde diferentes frentes, y lo ha señalado con mucha claridad nuestra presidenta", dijo en La Rotativa del Aire.

Asimismo, lamentó que en el Parlamento no haya "consenso" para aprobar dicha propuesta e invocó a los parlamentarios a "reflexionar" y "volver a abordar el tema". Como se recuerda, para el próximo lunes, se votará la reconsideración de dicho texto sustitutorio.

"Creo que es el momento de pensar en el país. Entiendo que hay diferentes posturas (en el Congreso), pero creo que es el momento de que todos hagamos nuestra parte. A nosotros nos toca atender las demandas urgentes por décadas no atendidas, tanto en la zona urbana como rural. Estamos trabajando en cada una de las regiones. Esta es una agenda política y la agenda política se resuelve también desde el espacio político. Y ese espacio está en el Congreso", consideró.

Además, sostuvo que "el premier y tres ministros" fueron a conversar sobre el adelanto de elecciones para este año con el presidente del Parlamento y representantes de la Mesa Directiva, por lo que dijo "tener fe" en que se podrá reconsiderar la votación de ayer, viernes

"Todavía tienen tiempo hasta el 31 de enero que cierra esta primera legislatura. Esperamos que este fin de semana les sirva para reflexionar y, el día lunes que se retoma el pleno, se pueda volver a abordar el tema y definir el adelanto de elecciones para este año y hacer la segunda lesgislatura, que ya pueden convocar, desde el 1 de febrero", remarcó.

"Diez playas continúan afectadas por el derrame de petróleo del 2021"

Por otro lado, la titular del Minam señaló que su sector ha estado realizando monitoreos constantes del estado del litoral peruano, tras el derrame de hidrocarburos registrado en enero del 2020. En ese sentido, indicó que 10 playas continúan afectadas.

"Nosotros hemos hecho un monitoreo durante el mes de enero y hemos encontrado que 10 playas están afectadas por el derrame de petróleo, que aun registran presencia de hidrocarburos. Recientemente, hemos hecho esta evaluación de 25 playas, en arena y en agua, ubicadas desde Ancón hasta Chancay", precisó.



En esa línea, cuestionó que la empresa Repsol pretenda ser "juez y parte" en el caso del derrame de petróleo y demandó que la información sobre el estado de las playas sea consultada en los canales de comunicación del Ejecutivo.

"Aquí es importante señalar que la única instancia que tiene que decir si las playas están actas o no es el Estado. No lo puede decir la empresa porque no puede ser juez y parte. Por eso, no salimos antes a decir nada hasta no tener nuestros resultados, porque no podíamos salir con resultados de análisis de setiembre, sino recientes. Por eso empezamos este muestreo, ya hemos elaborado un plan para todo este año" subrayó.

Asimismo, la ministra señaló que el Ejecutivo ya ha tomado medidas frente a futuros casos de este tipo; pero que, en la Amazonía, en la mayoría de ocasiones, el corte de las tuberías que permiten el paso del hidrocarburo crudo lo cometen los mismos pobladores.

"En el caso de la Amazonía, nosotros ya nos hemos reunido para revisar qué pasa en todo el oleoducto. Increíblemente, suceden por fallos de la empresa; pero el mayor porcentaje está en que son provocados. Y son provocados porque cuando la comunidad genera un derrame, la empresa los contrata por S/150 diarios que es el jornal. Eso es perverso. Como estas comunidades no tienen otros ingresos, para ellos ese jornal es mucho", sostuvo.

Frente a esa problemática, Ruiz indicó que el Ejecutivo ya estaba evaluando medidas para asegurar el desarrollo económico de dichas comunidades, a fin de disuadirles de cometer los actos ilegales que ponen en riesgo el medio ambiente.

"Ya hemos empezado a mirar cuantas comunidades, qué población es y generarles proyectos sostenibles de bionegocios, que puedan entrar a mercados nacionales e internacionales (…) Tenemos que trabajar como Estado para encontrarles otra alternativa y que no tengan que hacer eso. Además, que están exponiéndose, se contaminan y contaminan un área vulnerable como es la Amazonía", señaló