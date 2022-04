Jorge Muñoz señala al presidente del JNE que no pretendió ofender a la entidad electoral

Jorge Muñoz afirmó que una vez que sea notificado de manera formal de su vacancia con la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones analizará tomar las acciones legales que correspondan. | Fuente: Andina

El aún alcalde de Lima, Jorge Muñoz, comunicó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, que retira cualquier expresión que "haya podido mellar la imagen de ese organismo" tras la resolución de vacancia del cargo.

A través de un documento, Jorge Muñoz se pronunció sobre lo ocurrido el 27 de abril, relacionado a la decisión del Pleno del JNE de declarar fundado el recurso de apelación contra el Acuerdo de Consejo 382 con lo cual se produce la vacancia al cargo de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima.



"Manifesto que las expresiones vertidas ante los medios de comunicaciones y redes sociales no han pretendido ofender la labor de la entidad que usted preside. Por ello, retiro cualquier palabra o frase que haya podido mellar la imagen de la entidad", dijo.

Además, Jorge Muñoz solicitó se abra una investigación exhaustiva del caso, "dado que podrían existir indicios razonables de actos al margen de la ley".



Asimismo, Jorge Muñoz aclaró que ostenta el cargo de alcalde de Lima Metropolitana desde enero del año 2019 de "manera transparente", aunado, afirmó, a una "carrera política intachable" al servicio de la comunidad.



"Mi persona, respetuoso del estado de Derecho Constitucional Democrático, una vez que sea notificado de manera formal con la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones, analizará tomar las acciones legales que correspondan", expresó.



"Manipulación y corrupción"

Jorge Muñoz calificó al JNE de corrupto el último miércoles al tomar conocimiento que se le había vacado del cargo de alcalde de Lima Metropolitana. "Yo resulto siendo muy incómodo para el Ejecutivo, y obviamente, el Ejecutivo usa un brazo largo que es el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que hay manipulación y corrupción", aseguró.

Al respecto, el JNE deploró las acusaciones que lanzó el alcalde de Lima y explicó que la vacancia se produjo por estricta aplicación de la Constitución Política y la norma electoral vigente.

