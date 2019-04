José Domingo Pérez asiste a una sesión de una comisión investigadora del Congreso de la República. | Fuente: Foto: Congreso de la República

El fiscal José Domingo Pérez llegó a Curitiba, Brasil, para cumplir con las actividades programadas en el marco de la colaboración eficaz con la multinacional Odebrecht.



El Equipo Especial del caso Lava Jato interrogará entre el 23 y el 26 de abril a Jorge Barata, quien fue director ejecutivo de la constructora en Perú durante 15 años, sobre los sobornos que la compañía brasileña pagó a políticos y altos funcionarios peruanos para ganar contratos de obras públicas.



En una entrevista con Perú21, José Domingo Pérez dijo que él no respondió al presidente Martín Vizcarra, quien cuestionó en vísperas que la prisión preventiva no esté siendo aplicada "de manera extraordinaria" por el Ministerio Público y el Poder Judicial. "Yo no puedo encarar a ninguna autoridad que no me corresponde, no soy competente", indicó.



Cuando se le consultó acerca de un posible silencio de Jorge Barata tras la muerte del exmandatario Alan García, ocurrida el último miércoles, el fiscal contestó: "No nos pongamos en situaciones que todavía no se han dado y una vez que se den evaluaremos los resultados. Entendemos que hay expectativas que la persona va a declarar de acuerdo a los hechos tal y como han asumido él y los demás funcionarios de la empresa Odebrecht".



En horas de la mañana, antes de subir a su avión que lo llevará a Brasil para el interrogatorio a Jorge Barata, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que el jefe del Estado hizo un comentario "desde un punto de vista político" y que el Ministerio Público "trabaja desde el punto de vista técnico-jurídico".