"La carta del Ejecutivo también se refiere a la última vacancia que está corriendo firmas. No hay nada diferente o extraordinario con ello" | Fuente: RPP Noticias

El Congreso de la República, a través José Williams —presidente del Parlamento— señaló que no corresponder activar la carta democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) porque no se dan los presupuestos y que están actuando bajo las normas legales en relación a las investigaciones contra el presidente.

"No corresponde activar la carta democrática de la OEA porque no se dan los supuestos que puedan permitir que se active el documento. El ejecutivo presenta una posición sobre la cual no estamos de acuerdo, porque no se dan los presupuestos", declaró Williams en conferencia de prensa.

Por otro lado, señaló que las investigaciones seguirán su curso ya que están actuando conforme a ley, pero que respetarán la postura de la OEA sobre la situación política en el país.

"Nosotros estamos actuando conforme a ley, y eso se puede revisar en los documentos que formulamos. Lo que decida la OEA está en su derecho, pero no va a afectar los procesos del Congreso, la Fiscalía o el Poder Judicial". sostuvo.

El presidente del Congreso, también señaló que la tercera moción de vacancia "no hay nada diferente o extraordinario con ello" ya que "son competencias constitucionales del Congreso". Asimismo, agregó que han preparado una agenda para hacerle llegar a la OEA con la finalidad de "que se acopien a la situación del Perú y no es lo que se está diciendo desde el Gobierno".

Hablan otros parlamentarios

Maria del Carmen Alva, declaró que el presidente "se está victimizando". [El Congreso] solo hace su función fiscalizadora, sostiene un golpe de la fiscalía cuando cumple su función que le corresponde y que está dentro de su competencia (...) a la OEA se le va a escuchar pero sus opiniones son vinculantes [con el Gobierno]", declaró.

Por otro lado, la legisladora Gladys Echaíz señaló que los miembros de la OEA no están informados con la situación política del país.

"Si sabían que el presidente está siendo investigado por actos de corrupción, la decisión sería otra (...) Preocupa que se invoque en la OEA el debido proceso pero solo se le siga escuchando a una de las partes", criticó la parlamentaria.

Como se sabe, José Williams Zapata, remitió este jueves un oficio al presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jan Martes Willem, en el que señala que la decisión del presidente Pedro Castillo, de invocar la activación de la Carta Democrática de dicho organismo supranacional, responde a un intento de "obstruir" a la justicia peruana.

"Como titular del Poder Legislativo, debo manifestar que me preocupa profundamente que el presidente (...) esté usando un mecanismo como la Carta Democrática con el fin de encubrir y de obstaculizar las 6 investigaciones penales que pesan en su contra, así como de impedir que el sistema de pesos y contrapesos contemplados en nuestro orden constitucional operen de manera correcta", sostuvo en el oficio.