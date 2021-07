Hay una iniciativa de recolección de firmas para la convocatoria de referéndum. | Fuente: Andina

El abogado constitucionalista Joseph Campos se pronunció sobre la iniciativa de políticos y abogados afines de Perú Libre para recolectar firmas para la convocatoria a un referéndum sobre la Asamblea Constituyente. En conversación con RPP Noticias, el abogado indicó que el poder constituyente no se le busca a través de un referéndum, sino que se expresa como un acto político intenso.

“Se ha confundido la coyuntura electoral con ese tema. Es una arrogancia pretender establecer un sinónimo entre resultado electoral y la vocación por una Asamblea Constituyente […] El poder constituyente no se le busca a través de un referéndum, el poder constituyente se manifiesta, se expresa, no necesitas preguntar. Se expresa el momento constituyente como un acto intenso, político, no jurídico”, dijo.

Referéndum

El grupo 'Mesa de abogados por la democracia' anunció que comenzará a recolectar firmas para pedir que se convoque a un referéndum para consultar a la ciudadanía la propuesta de una Asamblea Constituyente.



De acuerdo a Campos, la posibilidad de un referéndum está contemplada en el articulo 39 para una reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución.



“Si nosotros permitiéramos que, por interpretación, un referéndum desaprobara una Constitución y promoviera una Asamblea Constituyente, esto podría ocurrir cada cinco años. Así, esto se convierte ya no en una democracia constitucional sino plebiscitaria. Esto es un método utilizado por proyectos autoritarios”, dijo.



