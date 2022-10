Juan de la Puente | Fuente: RPP

El analista político y director del portal "Pata Amarilla", Juan de la Puente, señaló que Perú Libre, partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, ha sido derrotado en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. De la Puente argumentó que, pese a tener todo a su favor, no han logrado obtener buenos resultados en los comicios.

"El partido ha sido derrotado, a pesar de haber tenido todo a su favor. Hace años Perú Libre era un partido solamente regional. Ahora han tenido el Gobierno, una bancada parlamentaria importante, mucha publicidad. Las portadas contra Perú Libre o sobre Perú Libre o sobre el señor (Vladimir) Cerrón en los medios de comunicación ha sido cuantiosos", dijo.

En Ampliación de Noticias de RPP, señaló que, con respecto a Fuerza Popular, partido que tampoco obtuvo buenos resultados en las elecciones, si bien fue también derrotado, no deja de ser una tradición.

"En general hay tradiciones políticas que pueden ser derrotadas, pero no por eso dejan de ser tradiciones. En el caso de la izquierda, ha sido derrotado en Lima y fuera de Lima, pero no significa que no haya una tradición de izquierda. Igual pasa con el fujimorismo, que no le ha ido bien o muy pocas veces le ha ido bien en elecciones regionales y municipales luego de la salida del poder de Alberto Fujimori, pero la tradición fujimorista ha estado presente. También creo que el fujimorismo es más que Fuerza Popular", agregó.

Un efecto atenuado

En otro momento, el analista político precisó que existe un efecto atenuado en los últimos comicios, debido a que hay una proliferación de cambios en los partidos políticos.

"En un proceso electoral hay ganadores y perdedores, pero creo que los efectos de este proceso son bastante atenuados. Por ejemplo, se dice que fuera de Lima han sobrevivido dos partidos nacionales, pero salvo el señor Acuña, que es militante y fundador del partido Alianza para el Progreso, estamos hablando en otros cinco lugares donde ganaron las elecciones partidos, entre comillas, nacionales, de vientres de alquiler. Los candidatos ganadores antes fueron candidatos de otros partidos políticos. Ese es un efecto atenuado", manifestó.

Juan de la Puente también se refirió a Rafael López Aliaga, quien lleva la delantera en el conteo como aspirante a la Municipalidad de Lima, y dijo que existe ahora una "reconstrucción de una representación política de la ultraderecha".

"En Lima hubo una victoria más política del señor López Aliaga, pero también es un efecto atenuado en el sentido de que tiene una baja votación (...). Donde sí no creo que haya un efecto atenuado, sino más concluyente, es en la derrota del partido del Gobierno en todo el país, así como también los movimientos regionales que han arrinconado a las formaciones políticas nacionales", añadió.

"Estamos frente al inicio de la reconstrucción de una representación política de la ultraderecha en Lima, porque la votación del señor López Aliaga y su partido en determinados distritos llamados mesocráticos es consistente. Incluso sus votaciones han penetrado a la periferia de Lima y esto lo digo porque para alguna gente ser conservador es sinónimo de rico y yo creo que el sentido conservador más bien de Renovación Popular tiene una identidad mayor que las otras derechas", finalizó.