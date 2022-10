El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, refirió que ya fue reconocido por sus contendientes y que el conteo "no puede ser eterno". | Fuente: Andina

El candidato a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exigió hoy a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) agilizar el conteo de actas electorales, tras haber recibido los saludos de sus contendientes Daniel Urresti (Podemos Perú), George Forsyth (Somos Perú) y Omar Chehade (APP).

Desde el distrito limeño de Chorrillos, el representante del partido celeste dijo que, debido a que el ente electoral apenas ha contabilizado el 97.50 % de actas, aún no puede comprometerse con sus electores ni empezar a convocar a los profesionales que lo acompañarían en una eventual gestión.

“Invoco a ONPE que de una vez den los resultados, porque esto no va a ser eterno. No puedo comprometerme a nada con nadie si no hay un documento oficial. Si ya ha reconocido el señor Urresti, al cual le agradezco su gesto, y también Chehade y Forsyth; entonces, ¿qué le cuesta a la ONPE reconocer el resultado del proceso?”, declaró a los medios de comunicación.

“Tengo que buscar gente del sector privado que sepa trabajar y que quieran dar su vida con un sueldo bajo, porque en la Municipalidad de Lima no se gana [mucho]”, agregó.

López Aliaga recalca que no se reunirá con el presidente

Asimismo, López Aliaga recalcó que no se reunirá con el presidente Pedro Castillo en caso se confirme su posible victoria en las elecciones municipales, que se desarrollaron el último domingo 2 de octubre.

Sin embargo, anunció que, al promediar las 13:00 horas, se reunirá con los parlamentarios de su bancada para pedirles que gestionen un encuentro con el titular del Congreso, José Williams Zapata.

“El señor José Williams es un héroe nacional, un señor que ha peleado contra los ‘terrucos’ y [ha sido] jefe de Chavín de Huántar. Es un señor que se ha curtido en la cancha defendiendo al Perú. No es como el señor Castillo, ¿qué ha hecho en doce meses? Armar una banda que tiene siete acusaciones constitucionales”, comparó el candidato municipal.

Según el líder de Renovación Popular, en las próximas semanas la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentaría una denuncia constitucional contra el jefe de Estado. Así, se preguntó: “¿Usted tendría relaciones con una persona que está denunciada por siete temas gravísimos de corrupción y que ha destrozado al país en menos de doce meses? ¡Por favor!”

“Le he pedido [al presidente] que renuncie de una buena vez y se vaya con toda su familia a Cuba, Venezuela, países que les encantan”, añadió.

Dejando de lado las pullas contra el mandatario, López Aliaga dijo que, de confirmarse su victoria en la contienda municipal, pedirá al Congreso facultades para legislar en educación y salud; es por ese motivo, explicó, que se quiere reunir con Williams Zapata.