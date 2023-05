Julio Gagó asegura que audios donde se escucha un posible trafico de influencias son editados

El regidor de la Municipalidad de Lima, Julio Gagó, negó este miércoles que haya incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias. Según señaló, los audios difundidos por el portal Wayka fueron editados.

"No he cometido ningún tráfico de influencias a cambio de algo. Wayka es un medio que tiene un sesgo político conocido por todos: comunista, antidemocrático y casi filoterrista, que ataca a la derecha. ¿Quién me ha denunciado? si ha escuchado el audio no hay que ser un especialista en grafotécnica donde la voz ha sido totalmente distorsionada del que me graba. Lo han editado. No he recibido ningún tipo de donación", manifestó en el programa Sin Vueltas de RPP.

Julio Gagó indicó que no fue ningún mediador entre comerciantes y el alcalde Rafael López Aliaga para coordinar una reunión. Además, dijo que envió cartas notariales al director de Wayka y al periodista que hizo el reportaje exigiendoles una rectificación.

"Yo lo llamo al señor después de que ya se había repartido (los alimentos). Las condiciones se dan antes, si me hubiese dicho a mi: 'Yo le doy esto al pueblo a cambio de esto', lógicamente estaríamos en una falta grave. Jamás (coordiné reunión con el alcalde) yo los pasaba con el gerente. Yo lo llamaba para agradecerle en nombre de la población y él dice: 'He visto sus fotos en el Facebook'. Él viene a ofrecerme que puede hacer una entrega semanal o mensual", expresó el regidor.

Por otro lado, lamentó que Rafael López Aliaga no lo recibiera para escuchar sus descargos. En ese sentido, sostuvo que pensaba en que el alcalde de Lima era su amigo.

"Yo he pedido que se me investigue y haya un miembro de cada bancada para que sea una comisión justa y que entre ellos eligieran al presidente. No fue así. Hay dedocracia. No entiendo la reacción que Rafael López Aliaga ha tenido conmigo porque he querido hablarcon él y me ha negado todo tipo de conversación", sostuvo.

Abren comisión para investigarlo

El Concejo de la Municipalidad de Lima, liderado por el burgomaestre Rafael López Aliaga, aprobó este miércoles la conformación de una comisión investigadora contra el regidor Julio Gagó por el presunto delito de tráfico de influencia. El grupo de trabajo será presidido por la regidora Majo Marcet.

En la sesión también se debatió la posible suspensión del regidor, pero no alcanzaron los votos necesarios para lograrlo. Se necesitaban 24 votos, pero lograron 19. Gagó expuso su defensa durante la sesión y solicitó que el proceso sea público. Esto debido a que Renzo Reggiardo propuso en un inicio que fuera todo en reserva.