Abogado de PPK estima que juicio oral podría iniciar en el 2024 "en el mejor de los casos"

Juan Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczysnki, se refirió a la resolución del Poder Judicial que anuló "todo lo actuado", incluida la acusación por 35 años de cárcel contra PPK por el caso Odebrecht, y precisó la Fiscalía tiene plazo hasta setiembre para concluir con las investigaciones. Asimismo, estimó que, en vista de que la carpeta fiscal cuenta con aproximadamente más de 5 mil páginas, la etapa de juicio oral podría empezar recién en 2024.

"La Fiscalía tiene formalmente hasta el mes de setiembre para culminar con estas investigaciones. El plazo duraba hasta setiembre. En principio, tendría que cumplir con la totalidad de estas diligencias pendientes. Si no llegara a cumplirlas hasta ese mes, tiene la posibilidad procesal de pedir una ampliación del plazo. Si no lo cree conveniente y no culmina con estas investigaciones hasta ese plazo, lo que tendría que hacer cerrar la investigación y emitir una nueva acusación ahora sí con la información con la que contó hasta ese momento", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Como es un caso bastante voluminoso, lo que se ha filtrado es que son más de 5 mil páginas, estimo que el control de acusación puede durar un año. A partir de ese momento, puede programarse fecha para el inicio del juicio. En el mejor de los casos yo creería que en el 2024", agregó.

Resolución del juez Chávez Tamariz es bastante correcta

Por otro lado, Midolo calificó de "bastante correcta" la decisión del juez Chávez Tamariz para declarar nulo lo actuado en el caso contra su defendido.

"Lo que ha sucedido el día de ayer es que el juez Chávez Tamariz, en una resolución bastante correcta, ha corregido una irregularidad que venía produciéndose por parte del Ministerio Público. Como lo veníamos señalando en anteriores oportunidades, lo que aquí sucedió es que la Fiscalía precipitó, motivado quizá por situaciones exógenas al proceso, una acusación cuando aún no se había cumplido con la totalidad de las diligencias", precisó.

"Principalmente, se encontraba pendiente de culminar la pericia contable y financiera, y se encontraban pendiente una serie de declaraciones que tenían una importancia mayúscula respecto de la imputación referida al Proyecto Camisea, específicamente por transportadora de gas del Perú", añadió.

Además, remarcó que el caso de Kuczynski es diferente al de otros expresidentes como Keiko Fujimori y Ollanta Humala.

"El caso de Pedro Pablo Kuczynski tiene una diferencia tangencial (con otros casos como el de Keiko Fujimori u Ollanta Humala). En esos casos, tengo entendido que las defensas plantearon algunos recursos como nulidades y tutelas de derecho (...). Lo que el juez ha dicho es que no todos los casos son iguales y que en el caso de PPK sí se han producido irregularidades que son manifiestas", finalizó.