Keiko Fujimori pide la interpelación de Guido Bellido. | Fuente: Presidencia/Andina

La lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, calificó de “chantaje” que quieran cambiar de prisión a su padre, Alberto Fujimori, pese a su estado de salud, y recalcó que ello no detendrá las decisiones políticas de su partido.

“Me llama mucho la atención que el día en que mi padre ha sido intervenido se siga especulando la posibilidad de un cambio de prisión. Eso a mí, me parece cruel y mal intencionado. El que está ejecutando este chantaje, por decir lo menos, es el ministro de Justicia (Aníbal Torres)”, aseveró Keiko Fujimori, a su salida de la Clínica Centenario.

“Yo he conversado con mi padre en varias oportunidades, cuando él estaba en el penal me llamaba por teléfono y tenemos muy claro que hay dos cosas. Uno, son los temas personales, y otro es el rol que tiene la bancada, los congresistas y el partido y como presidente de Fuerza Popular puedo decir claramente que nosotros no nos vamos a quebrar frente a algún tipo de chantaje”, añadió.

En ese sentido, recalcó que la bancada de Fuerza Popular apoyará la censura del ministro de Trabajo, Iber Maraví, así como la interpelación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

“La bancada sigue muy firme para poder apoyar la censura al ministro Maraví. Yo he hablado de la posibilidad de que salga el ministro Bellido y creo que ya es momento de empezar una interpelación”, sostuvo.

“El tema de la vacancia no está en agenda todavía pero es un tema constitucional, pero que en su momento, de ser el caso, se tendría que ver. Ahora lo que está en la agenda es la censura al señor Maraví y que se empiece ya una interpelación al señor Bellido”, manifestó.

“Bellido tiene que responder”

La hija de Alberto Fujimori apuntó que el premier Bellido debe responder sobre la acusación de la congresista Patricia Chirinos y por sus amenazas por el gas Camisea, que afectan la economía del país.

“Yo creo que el señor Bellido tiene que responder sobre muchas cosas. Como mujer yo he señalado que es un señor misógino y machista. Tiene que responder ante la Comisión de Ética frente a la denuncia que ha hecho la congresista Chirinos”, anotó.

“En segundo lugar, tiene que responder sobre su actuación y de cómo esto afecta a la economía del país (...) genera que los riesgos del país aumenten, que el precio del dólar siga subiendo y por lo tanto el precio de los alimentos”, señaló.

“He criticado también la amenaza del señor Bellido frente al tema del gas de Camisea. Una renegociación siempre se puede dar pero no bajo una amenaza, porque eso lo que hace es ahuyentar toda posibilidad de inversiones”, agregó Keiko Fujimori.