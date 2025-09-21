Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

La ANP registró seis ataques a periodistas durante protesta contra el Gobierno y el Congreso en el centro de Lima

Una persona habla con integrantes de la Policía Nacional del Perú durante una manifestación del sábado, en la plaza San Martín, en Lima.
Una persona habla con integrantes de la Policía Nacional del Perú durante una manifestación del sábado, en la plaza San Martín, en Lima. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Asociación Nacional de Periodistas expresó su enérgico rechazo "a las medidas excesivas y desproporcionadas usadas por los agentes de la Policía Nacional del Perú en la contención de las movilizaciones sociales, en lo que constituye actos de clara represión".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La protesta desarrollada ayer, sábado, en el centro histórico de Lima contra el Gobierno y el Congreso dejó como saldo seis ataques a periodistas, según denunció la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

La manifestación fue convocada por jóvenes y colectivos sociales en rechazo a la reforma del sistema de pensiones, la creciente ola de criminalidad y una serie de leyes promovidas por el Legislativo y el Ejecutivo. Además, se exigió justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.

En un comunicado, el gremio periodístico señaló que, al inicio de la marcha, en la plaza San Martín (Cercado de Lima), el reportero de ATV, Diego Ocmin, fue insultado y golpeado mientras grababa a manifestantes que "intentaban romper los adoquines del piso". Además, su material de trabajo (el micrófono) fue arrojado al suelo.

Posteriormente, en otro punto de la ciudad, Jahaira Pacheco y Percy Grados, reportera y camarógrafo de Radio Exitosa, respectivamente, recibieron impactos de perdigones lanzados por agentes policiales mientras cubrían la protesta en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Junín. "El equipo de prensa fue ingresado por emergencia al Hospital Rebagliati para recibir atención por sus heridas", detalló la ANP.

De igual forma, el fotoperiodista César Zamalloa, del semanario Hildebrandt en sus trece, recibió dos impactos de perdigones: uno en la pierna y otro en la cadera. Los efectivos también lo golpearon con sus escudos. El comunicador sufrió además otras agresiones físicas.

La ANP informó, asimismo, que el periodista Diego Quispe, del portal de investigación Ojo Público, fue impactado por perdigones en la espalda y el brazo, en el cruce de los jirones Miró Quesada con Santa Rosa.

Su compañero, el fotoperiodista Gabriel García, relató que ambos fueron empujados por policías con sus escudos y golpeados con varas en la avenida Abancay.

Por otro lado, el fotoperiodista del medio Wayka, Juan Zapata, denunció haber sido hostigado por efectivos de la PNP en los alrededores de la sede de la Defensoría del Pueblo, en momentos en que los agentes se mostraban presuntamente hostiles con la prensa.

"Han estado impidiendo que la gente grabe de cerca. Gritaban ‘anda a la vereda’, ‘muévete, retírate’, pero igual empujaban. Nos ha pasado a varios periodistas", declaró, según recoge la ANP.

La Asociación Nacional de Periodistas expresó su enérgico rechazo "a las medidas excesivas y desproporcionadas usadas por los agentes de la Policía Nacional del Perú en la contención de las movilizaciones sociales".

Añadió que estos "actos de clara represión" deben ser investigados por instancias autónomas con la autoridad necesaria para dictar sanciones ejemplares contra quienes infringen los protocolos de actuación policial.

CNDDHH pide a la PNP "poner fin a la represión"

A través de sus redes sociales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó la "violencia policial contra manifestantes durante la marcha nacional".

"Protestar es un derecho, y reprimir con perdigones, golpes y empujones vulnera la integridad de las personas y busca amedrentar la movilización ciudadana", señaló la organización.

Finalmente, sostuvo que la Policía Nacional del Perú "debe poner fin a la represión y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos durante la protesta social".

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Protesta en el centro de Lima Congreso Gobierno de Dina Boluarte ANP Asociación Nacional de Periodistas

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA