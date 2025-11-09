Últimas Noticias
La encargada de la Embajada de México en Lima abandonó el Perú

Embajada de México en Lima.
Embajada de México en Lima. | Fuente: Maps
Redacción RPP

Migraciones señaló, a través de su cuenta en la red social X, que Karla Tatiana Ornelas realizó su control migratorio de salida.

La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó la noche del sábado que Karla Tatiana Ornelas, encargada de negocios de México en Lima, abandonó el país.

El organismo indicó a través de su cuenta en la red social X que Ornelas Loera realizó su control migratorio de salida y dejó el territorio nacional según lo dispuesto por el Gobierno peruano.

El lunes 3 de noviembre, el presidente de la República, José Jerí, anunció que la encargada de la embajada de México fue informada por el canciller Hugo de Zela que "tiene un plazo perentorio" para salir del país, esto como parte de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Como se sabe, el Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas tras confirmarse que el Gobierno mexicano concedió asilo diplomático a la expremier Betssy Chávez, quien es procesada judicialmente por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. 

El presidente José Jerí hizo pública la notificación a la funcionaria mexicana a través de una publicación en X.

El canciller De Zela afirmó ese mismo día que la ruptura de relaciones se debe tanto a este "acto inamistoso" como a "las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".

El canciller lamentó profundamente que el Gobierno mexicano "persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país, con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias".

Karla Ornelas Embajada de México

