Presidenta del Congreso, Lady Camones, pide revisar excarcelación de Antauro Humala: "En política nada es casualidad"

La presidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), pidió este lunes que se revisen minuciosamente los criterios expuestos por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para disponer la excarcelación del líder etnocacerista, Antauro Humala, quien purgó 17 años en prisión por el caso ‘Andahuaylazo’ (2005).

Desde el Hall de los Pasos Perdidos, la titular del Legislativo dijo desconfiar en que el hermano del expresidente Ollanta Humala se haya rehabilitado al recordar que, a su salida del penal Ancón II, el líder etnocacerista afirmó que se siente orgullo “de lo que hicimos en Andahuaylas”.

“Es lamentable haber escuchado estas manifestaciones de parte de Antauro Humala, sobre todo de no haberse arrepentido de los delitos que cometió. Consideramos que esta salida debe ser revisada, si estuviera de acuerdo con ley quizás sea una noticia que no nos agrade, pero si se ajusta a ley tendríamos que aceptarla”, declaró a los medios de comunicación.

Camones Soriano indicó que, a pesar de que el INPE dispuso la liberación de Humala Tasso por redención de pena, aún no quedó claro el pago de la reparación civil por el caso ‘Andahuaylazo’, donde fallecieron cuatro policías.

“Al parecer hay situaciones que no están muy claras, como el pago de la reparación civil o si se ha rehabilitado realmente o no. Decir que se siente orgullo de haber asesinado a los policías no nos da claras señales de haberse rehabilitado”, criticó.

En ese sentido, la legisladora dejó entrever que la salida del líder etnocacerista tendría carácter político, debido a que el presidente Pedro Castillo, en su condición de candidato, anunció que iba a indultar a Antauro Humala.

“Yo creo que en política nada es casualidad, esperemos que nos equivoquemos. Todos sabemos que una de las promesas de campaña del presidente Pedro Castillo fue indultar a Antauro Humala, en ese caso ya se habría cumplido la condena, eso hay que revisar…”, precisó.

Finalmente, Camones respaldo el pedido de su colega de Fuerza Popular, Vivian Olivos, para que la Comisión de Fiscalización cite al ministro de Justicia, Félix Chero, y al jefe del INPE, Omar Méndez, a fin de que expliquen los motivos de la redención de pena a favor de Antauro Humala.

El panorama se complica

Para la presidenta del Congreso, el panorama político del país se complica con la liberación de Antauro Humala, en un contexto en que el presidente Pedro Castillo y su primer ministro, Aníbal Torres, "convocan" movilizaciones a favor del Gobierno.

“Con la salida del señor Antauro y este anuncio de seguir movilizando a gente dentro de nuestro país, sobre todo en el interior del país, no suma nada (porque) tenemos un presidente y un premier que están convocando a movilizaciones sociales. El panorama sí se complica”, lamentó.

“La gente tiene derecho a hacer sus marchas, pero dentro de lo pacífico, sin hacer daños a la propiedad ni mucho menos tener que lamentar muertes producto de estas movilizaciones", agregó.





Hoy se evalúa pedido de Jorge Montoya

De otro lado, Camones dijo que la Mesa Directiva revisará hoy el pedido del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, para que se suspenda la semana de representación en el Congreso, a fin de revisar las recientes denuncias contra la gestión de Pedro Castillo.

Adelantó que en el transcurso del día se dará una respuesta a la solicitud del congresista de oposición.

“Ese pedido se ha formulado ayer en la noche. Hoy vamos a tener reunión con la Mesa Directiva, entiéndase que desde julio y agosto no tenemos contacto con las regiones, y es importante para nosotros como congresistas estar presentes en las regiones. Hay pedidos que los pobladores de las regiones nos han hecho y se tienen que atender”, sentenció Camones.