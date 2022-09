Lady Camones apenas tenía 38 días en el cargo. | Fuente: Congreso

Lady Camones ha dejado la Presidencia del Congreso tras ser censurada con 61 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones. A la congresista de Alianza para el Progreso (APP) le costó caro la filtración de una conversación que sostuvo con el líder del partido, César Acuña, quien le pedía priorizar un proyecto de ley que favorecería su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.

Según lo establecido en la moción de censura, el contenido de estas grabaciones está vinculado con delitos como “usurpación de funciones, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, entre otros”. Además, señalan que la propia Camones Soriano había reconocido el contenido de los audios en una conferencia de prensa.

Camones apenas estuvo 38 días en el cargo. El pasado 26 de julio ganó la Presidencia del Congreso con 73 votos, en segunda vuelta. Martha Moyano (Fuerza Popular), Digna Calle (Podemos) y Wilmar Elera (Somos Perú) ocuparon la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.

Sin embargo, esta Mesa Directiva ya había afrontado una crisis a menos de una semana de haberse instalado, cuando Wilmar Elera tuvo que dejar su cargo como tercervicepresidente porque fue sentenciado por el Poder Judicial a seis años de cárcel por colusión. Alejandro Muñante (Renovación Popular) fue elegido su reemplazo.

Tras la censura de Lady Camones de la Presidencia del Congreso, se abren las sigueintes preguntas sobre el futuro de la Mesa Directiva: ¿Se disolverá totalmente? ¿Se convocarán a nuevas elecciones? ¿Quedará Martha Moyano como presidenta del Parlamento? Aquí resolvemos las interrogantes:

¿Qué pasará con la actual Mesa Directiva?

En entrevista con RPP Noticias, el ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, afirmó que “no es frecuente” que se produzca la censura de un presidente del Parlamento, haciendo énfasis en que el último caso que se registró fue a mediados de noviembre del año 2000, cuando se censuró a la entonces titular del Legislativo, Martha Hildebrandt.

“No es una cosa usual que se haga efectiva la censura contra un presidente del Congreso. Ha habido siempre intentos de censurarlos, el último caso en el que ha procedido una censura en los últimos cien años es el caso de la señora Martha Hildebrandt, a quien se le censuró por no haberle dado curso a una moción de orden del día para la investigación que se propuso para revisar las acciones de Vladimiro Montesinos”, señaló.

En ese sentido, el especialista remarcó que la moción de censura se presentó solo en contra de Lady Camones, mas no en contra de todos los integrantes de Mesa Directiva. Así, afirmó que la directiva continuará en el cargo y solo se convocará un nuevo proceso para elegir al reemplazante de Camones Soriano en la Presidencia del Congreso.

Delgado Guembes complementó que este procedimiento está establecido en el último párrafo del artículo 12 del Reglamento del Congreso, el cual establece que, en caso de la vacancia de cualquier de los cargos de la Mesa Directiva, el presidente o quien lo reemplace convocará a elecciones.





Último párrafo del artículo 12 del Reglamento del Congreso. | Fuente: Captura

“La moción de censura presentada no ha sido contra toda la Mesa Directiva, ha sido exclusivamente contra la señora Camones. Lo que corresponde es reemplazar a la persona que fue censurar, no a la mesa. No ocurre lo mismo que cuando se produce la censura al jefe del Gabinete. Tú censuras al jefe de Gabinete y lo normal es que se censure a todo el Gabinete”, explicó.

¿Cuál es el plazo para convocar las elecciones?

El ex oficial mayor del Congreso señaló que la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano (Fuerza Popular), tiene cinco días para convocar el proceso en el que se escogerá al próximo presidente (a) del Legislativo.

“El artículo 12 del Reglamento del Congreso señala que quien ocupa la presidencia o quien quiera que conduzca el Congreso, tiene cinco días para convocar. Eso quiere decir que dentro de los próximos cinco días se sabrá en qué fecha se producirá la elección del reemplazo de la señora Camones”, detalló a RPP Noticias.

Delgado Guembes también se refirió a la reciente decisión de la Comisión de Ética Parlamentaria de aprobar la investigación contra la ahora expresidenta del Congreso, Lady Camones, por protagonizar el audio donde César Acuña le pide priorizar el proyecto de ley que establece la creación del distrito de Alto Trujillo.

Indicó que el proceso de investigación en contra de Camones Soriano podría tardar como mínimo tres meses y lo máximo que se lograría en esta instancia es la recomendación al Pleno del Congreso de una sanción de hasta 120 días de legislatura, solo si se determina que la extitular del Parlamento incurrió en “una falta grave”.





