Línea 2 del Metro de Lima: Rafael López Aliaga afirma que la construcción de la Estación Central “no es necesaria por el momento”

Lima Línea 2 del Metro: López Aliaga afirma que la construcción de la Estación Central “no es necesaria por el momento”

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se refirió este sábado a la ordenanza N° 2590; la cual exige a la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro solicitar el permiso para la construcción de la Estación Central, en el cruce de la avenida Garcilaso de la Vega con Paseo Colón.

En Enfoque de los Sábados, el burgomaestre limeño señaló así que, por el momento, no es necesaria la construcción de la estación central del tren subterráneo -que conectará con el Metropolitano-, porque los trabajos generarían una gran congestión vehicular y malestar entre los vecinos de este punto de la capital.

Según López Aliaga, el congestionamiento de la obra desviaría el tráfico vehicular, que viene desde Lima norte y Lima sur, por la avenida Washington.

“La [construcción de la] Estación Central es cerrar la quinta avenida con la 43, en Nueva York [Estados Unidos]”, alegó.

El alcalde capitalino reveló también que acordó verbalmente con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, que la tuneladora de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao abra la estación en la avenida Bolognesi, para que continúe por la avenida Arica.

“Respeto mucho la palabra de hombre, a mí me han enseñado a tener palabra. Le he dado la mano al ministro de Transportes y Comunicaciones [...]. Llegamos a un acuerdo que la presidenta inaugure la estación Bolognesi, Arica… y que la estación central no es necesaria en este momento”, indicó.

El también líder del partido Renovación Popular comentó que ha propuesto, únicamente para la construcción de la Estación Central, ceder un espacio de las inmediaciones del Parque de la Exposición, para que se realicen trabajos subterráneos “sin interrumpir el tráfico de arriba”.

“¿Cuál es el precio por el descomunal tráfico que quieren? Hay una ruta que es intervenir y construir la estación 13 desde abajo, sin interrumpir el tráfico de arriba. Hay métodos modernos, que es el método austriaco”, apuntó.

Trabas generan preocupación en Ositrán

El pasado 27 de diciembre, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) expresó su preocupación por la ordenanza N°2590, aprobada por el Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque implicaba que la construcción de la Estación Central del tren subterráneo no se realice en los plazos establecidos

Y es que la concesionaria se comprometió en reducir de dos años 13 meses el cierre de la avenida Paseo Colón para la construcción de la Estación Central.

La titular de Ositrán, Verónica Zambrano, indicó a RPP Noticias que la disposición municipal contradice la exoneración de permisos municipales dentro de la Ley de Endeudamiento Público para el 2024, adoptada como una política pública para todos los proyectos priorizados incorporados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) relacionados a infraestructura de transporte y movilidad urbana en Lima y Callao.

La funcionaria señaló que la ordenanza es ilegal y dificulta los trabajos de la Línea 2 del Metro, puesto que -dijo- se están aplicando criterios políticos y no técnicos para expedir las autorizaciones que estos grandes proyectos requieren.