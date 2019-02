Lourdes Flores ha sido candidata presidencial y congresista de la República. | Fuente: Foto: Andina

La exlideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, se pronunció sobre un "audio bomba" que un medio local difundiría la noche este miércoles.



A través de Twitter, la también excongresista dijo que el audio se trataría de una conversación entre el abogado Horacio Cánepa y ella, grabada sin su consentimiento. "Ante su contenido me reafirmo en lo dicho: no hay ninguna inconducta", remarcó.

"Es tanta la sed de venganza y desesperación por no pagar por los delitos que le imputan, que el procesado Cánepa trata de sembrar afirmaciones en una conversación que no prueba, en lo absoluto, los hechos que se me imputan en su declaración filtrada a la prensa", indicó la excandidata presidencial.

"Investiguen todo lo que quieran, pero no olviden que opiniones anticipadas pueden terminar dañando honras. La imputación ligera de delitos a personas honorables debe parar", agregó en otra publicación.

Según el programa dominical Panorama, Horacio Cánepa, uno de los árbitros investigados por el caso Odebrecht, afirmó que las constructora brasileña realizó aportes al PPC para la campaña presidencial del 2006 y para la alcaldía de Lima en 2010.

