Lourdes Flores Nano tras declaraciones de Jorge Barata: "Los aportes de campaña no constituyen un delito"

Flores Nano respondió a las declaraciones de Jorge Barata este martes. | Fuente: Andina

La excandidata presidencial Lourdes Flores Nano se refirió sobre el interrogatorio al exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata. La expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC) señaló que los aportes que confirmó el exCEO de la constructora brasileña no son un delito y que colaborará con la Fiscalía en todas las investigaciones.

"Toda la materia está siendo investigada. El tema de los aportes a la campaña no constituyen un delito y eso, con todo respeto y altura, en su momento tendrá que ser explicado", señaló a la prensa.

En esa misma línea, señaló que será el fiscal Carlos Puma Quispe quien determinará si es que el partido que presidía en ese entonces recibidó dinero de la Caja 2 de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

"Mi deber es brindar información a la autoridad, es respetarla y que ellos respeten mis derechos y juntos dar un debate jurídico en donde fluya la verdad y sepamos exactamente cómo tratar estos temas", expresó.

Medidas excesivas

Flores Nano afirmó que desde su punto de vista sí existe un exceso en cuanto a la solicitud de prisión preventiva para los funcionarios que vienen siendo investigados por los aportes a las campañas de Odebrecht.

"Creo que en eso se están cometiendo excesos, que no es prudente, que no se puede generalizar y no contribuye al bien de la investigación", comentó.