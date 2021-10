Mirtha Vásquez, ex titular de la Mesa Directiva del Congreso en el anterior Gobierno, asumió la presidencia del Consejo de Ministros. | Fuente: Congreso

En entrevista en Ampliación de Noticias de RPP, Luis Benavente, experto en comunicaciones y director de Vox Populi, destacó el cambio del Gabinete y la designación de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros.

“El cambio en el Gabinete lo que hace es retirar ese factor confrontacional que no ve formas democráticas”, comentó.

“Ha habido un cambio en el estilo (...). y ha puesto énfasis en los llamados “izquierdistas caviares”, cosa que no gusta a la radical de Perú Libre y ahí viene un enfrentamiento, pero no hay un cambio en el programa de Gobierno. Todo sigue igual. Sigue la negociación con PlusPetrol, pero ya no es una negociación que dice que si no hay negociación lo nacionalizamos”, explicó.

En esa línea, consideró que la bancada de Perú Libre “se va a quebrar”. “Unos van a estar con el presidente y otros con el partido”, indicó.

Los extremos muchas veces no tienen la facilidad de llegar al Gobierno, lo que puede llegar es una propuesta que puede ser de outsider con una figura carismática, si van con este estilo tipo Bellido o Barranzuela, eso no conquista votos.

Respecto a Mirtha Vásquez, el especialista sostuvo que el rol de ella es “fundamental” gracias a su experiencia en el Congreso que le ha permitido destacar el diálogo con diferentes fuerzas políticas.

“Ella ha tomado experiencia en eso y eso ahora es muy importante. Tiene mucha capacidad de diálogo, creo que puede lograr un acercamiento a las bancadas para tener la aprobación del Congreso”, expresó.

De otro lado, Benavente dijo que Pedro Castillo ha dado muestras de alejamiento del partido con la “caída de Béjar y Bellido”. Sobre la designación de Barranzuela, indicó:. “Barranzuela es de alguna manera la necesidad que tiene Castillo de que Cerón salga bien librado con el caso de Los Dinámicos del Centro (porque) podría embarrar bastante y podría poner en una situación de vacancia por incapacidad moral”.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?