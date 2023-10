Luis Durán niega que Carlos Ezeta sea militante del Partido Morado

Lima Luis Durán: "(Carlos Ezeta) no está inscrito (en el Partido Morado), él es un simpatizante como muchos cientos de personas que simpatizan con el partido. Se inscribirá cuando pase su proceso de formación y tome la decisión de aceptar nuestros proyectos de manera de entender el Perú”.

Luis Durán, presidente del Partido Morado, afirmó que Carlos Ezeta -quien agredió al excongresista Ricardo Burga en el 2020- no es militante de dicha agrupación política y que solamente es “un simpatizante como muchos cientos de personas en este país”.

Estas declaraciones las brindó luego de que en las últimas horas se difundieran en redes sociales un video donde el joven de 27 años señalara durante un evento que “he apostado por el Partido Morado porque considero que el centro no solamente es necesario o conveniente, sino porque es lo correcto porque no tener un partido de centro es darles el país a los extremos”.

En diálogo con RPP Noticias, Durán precisó que “el Partido Morado no ha decidido lanzar a la política a absolutamente a nadie. Creo que hay un error de quienes han planteado las cosas, han desinformado a la población”.

“Él no está inscrito, él es un simpatizante como muchos cientos de personas que simpatizan con el partido. No está inscrito, lo hará cuando pase su proceso de formación y tome la decisión de aceptar nuestros proyectos de manera de entender el Perú”, añadió.

En esa línea, el actual líder morado sostuvo que fue él quien invitó a Carlos Ezeta al encuentro nacional del partido con el objetivo de que brinde “su testimonio de defensa de la democracia”.

“Él es un joven con el que yo he tenido una larga conversación en mayo porque me fue a buscar al partido. En esa conversación me presentó sus argumentos de lo que sucedió en el 2020. Se tomó en cuenta que presentó disculpas públicas y privada al señor congresista. Él me dijo que había un cambio de actitud y ha tenido el valor de reconocer su error y se comprometió de que iba a trabajar por la democracia”, detalló.

Tras este primer contacto, dijo Durán, lo invitó a un congreso de jóvenes organizado por el Partido Morado y “él empezó a asistir como simpatizante”.

No descarta denunciar a Ricardo Burga

Por otro lado, Luis Durán se pronunció respecto a lo declarado por Ricardo Burga, que en el año 2020 recibió un golpe de puño por parte Ezeta en el frontis del Congreso de la República, luego de que se aprobara la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

El exparlamentario dijo en Willax que "(Carlos Ezeta) está donde siempre estuvo. Yo siempre denuncié que este jovencito recibe órdenes del Partido Morado. Él me lloraba para decirme que no lo denunciara, pues frustraría su juventud. Tenía una pena de hasta 12 años por agredir una autoridad".

“Voy a conversar con los abogados del partido para ver cómo debemos proceder legalmente ante esta falta de respeto, ante esta mentira. Todas las personas que digan o quieran vincular al Partido Morado con hechos en los cuales no ha participado tienen que responder por lo que dicen, eso es el valor de una democracia”, finalizó Luis Durán.