"El Partido Morado quiere que se vayan todos", asegura el presidente de esta agrupación política

Durán precisó que no hay que marchar para pedir la liberación del expresidente Pedro Castillo. | Fuente: RPP

El presidente del Partido Morado, Luis Durán Rojo, señaló que desde su agrupación política plantea "que se vayan todos" y que se convoque a nuevas elecciones generales. En consecuencia, enfatizó en que participará de la marcha programada para el 19 de julio.

"El Partido Morado quiere que se vayan todos y que haya consciencia", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"A mí no me gusta la palabra ´Toma de Lima´, porque tomar algo es un acto de apropiación y las marchas ciudadanas son actos de liberación, de expresión. Nosotros queremos que haya un proceso político largo de toma de consciencia de lo que le está pasando al Perú (...). Creo que este Gobierno debe responder por los muertos que hubieron. Yo voy a salir el día 19 a marchar, porque quiero que se vayan todos", agregó.

Asimismo, precisó que para impulsar esta iniciativa se ha realizado una recolección de firmas masivas a fin de que se logre discutir en el Congreso.

"El partido ha impulsado una recolección de firmas que se ha vuelto masiva para que el proyecto de adelanto de elecciones se discuta en el Parlamento (...). Cuando lleguen las firmas, cuando ellos estén frente a esta situación, yo quiero que le respondan al país si quieren quedarse", aseveró.

"No hay que marchar para pedir la vuelta de un presidente"

En otro momento, Durán indicó que los motivos de la marcha a la que asistirá no deben estar enfocadas en la liberación del expresidente Pedro Castillo, sino en el cambio de representantes políticos.

"Creemos que sí es posible marchar para que se vayan todos, para que la gente tome consciencia de qué hay que cambiar, pero no para pedir la vuelta de un presidente que generó un golpe de Estado, ni para tomar violencia contra los lugares públicos y la ciudadanía, porque eso no es protestar", manifestó.

"La Constitución y el sistema están atados. No hay manera de resolver este conflicto. O el extremo uno o el extremo dos. Necesitamos una reforma constitucional. El Partido Morado la presentó y no la quieren aceptar. Los que gobiernan hasta el 2026 no van a arreglar el asunto. Van a hacer juegos de poder en su beneficio", añadió.

Además, consideró innecesario revivir al grupo terrorista Sendero Luminoso, pues señaló que la batalla contra ellos ya se había ganado.

"Sendero fue derrotado política y militarmente en el Perú. Le hemos ganado. La sociedad le ganó. No va a volver Sendero nunca. No va a haber violencia en el Perú. Y los políticos debemos responderle a la ciudadanía para no traer muertos vivientes", finalizó.