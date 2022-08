Luis Vera, excomandante de la Policía, anuncia acción de amparo para revertir su pase al retiro, según El Comercio

Luis Vera fue destituido de la comandancia de la PNP el último sábado 27 de agosto. Apenas tenía tres meses en el cargo. | Fuente: Mininter

El ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Vera Llerena, ha tomado la decisión de presentar una acción de amparo contra su abrupto pase al retiro tras calificar de injustificada su salida de la institución, según información de El Comercio.

A pesar de que han pasado cuatro días desde la publicación de la Resolución Suprema N° 133-122, que daba por concluida su designación, el exoficial PNP Luis Vera aún no encuentra argumentos sólidos que sustenten su pase al retiro, pues apenas tenía tres meses encabezando la institución castrense. Por ese motivo anuncia la presentación de un recurso que buscará revertir la decisión del Gobierno de Pedro Castillo.

En entrevista con El Comercio, Vera Llerena reveló que, a las 5 de la mañana del sábado 27 de agosto, su secretario le informó sobre la resolución que establecía su pase al retiro y salida de la comandancia de la PNP. Afirma que “fue tan triste” recibir esta noticia porque se cortó el sueño de “cambiar” la institución.

“Me levanto a las 5 de la mañana y de manera sorpresiva me llama mi secretario a decirme ‘ya salió una resolución suprema en la que usted pasa a retiro’. Fue tan triste, frustrante, recibir esta noticia que me corta los sueños de hacer un cambio en mi institución”, manifestó.

“Yo no me explico hasta ahora mi salida. He estado impulsando la modernización de la Policía, me cayó esto por sorpresa y me quitan este gran sueño que tenía”, agregó.

Niega presiones

Aunque negó haber sido presionado por el Gobierno, el ex alto mando policial dejó entrever que su posición institucional de lucha contra la corrupción y el respaldo a las pesquisas del equipo especial de la PNP, que colabora con el Ministerio Público en las investigaciones contra el jefe de Estado y sus familiares, fueron factores que influyeron en su pase al retiro.

“[¿El pase al retiro estuvo precedido de alguna presión] Yo creo que ha sido por mi posición institucional. Yo amo a mi institución y amo el principio de legalidad […]. Decir lucha contra la corrupción era apoyar todas las investigaciones, las que tiene el equipo especial y las que tiene la Dirección Contra la Corrupción [Dircocor]. Posiblemente por defender mi institución han tomado la decisión de sacarme”, precisó.

En ese sentido, Vera alertó que llama la atención la designación de Segundo Mejía como nuevo inspector general de la Policía, en un contexto en que el presidente Castillo interpuso una queja contra el comandante Harvey Colchado, del equipo especial de la PNP, por ejecutar el allanamiento a Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes, cuñada del mandatario.

“Ese nombramiento se presta para esa sospecha”, puntualizó.

“Es preocupante ver cómo se debilita a la PNP”

De otro lado, Luis Vera afirmó que las decisiones políticas, como la reciente disposición del Ejecutivo de realizar tres cambios en la PNP, debilitan a la institución castrense, por lo que recalcó que está promoviendo un proyecto de ley para que el comandante general de la Policía pueda permanecer como mínimo dos años en el cargo.

“Es preocupante ver cómo se debilita a la PNP con estas decisiones políticas. Yo estoy impulsando que la policía se fortalezca con una ley para que el comando pueda mínimo estar dos años sin que sea removido”, señaló.

“Esa ley la tiene la Comisión de Defensa del Congreso. Reitero mi llamado a los congresistas. En Chile la policía está sólida porque nadie puede cambiar al comando por 6 años”, agregó.

Para Vera Llerena, la promulgación de esta iniciativa permitirá la formación de cuadros limpios y la eliminación de “oficiales que no tienen los perfiles adecuados”.

“Justamente, ese tiempo [dos años] permite formar cuadros. El general Alfaro, va a poder formar cuadros si sale esa ley. Eliminar a los oficiales que no tienen los perfiles adecuados y formar cuadros limpios”, puntualizó.





