Lima “Nunca he negado a nadie una entrevista”, dice la presidenta del TC sobre reunión con Antauro Humala

“Nunca he negado a nadie una entrevista”. Así se pronunció esta mañana la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, al referirse a la reunión que sostuvo con el líder etnocacerista Antauro Humala y sus tres abogados en la sede del TC, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, el pasado 21 de octubre.

En el programa ‘Ampliación de Noticias’, la titular del TC reiteró que se trató de un encuentro breve en que platicaron sobre el habeas corpus que presentó la defensa legal de Humala Tasso sobre el caso ‘Andahuaylazo’; por el cual el militar en retiro purgó 17 años y ocho meses de prisión.

“Mi política, desde que fui elegida magistrada, ha sido siempre recibir a todas las personas que me pidan y tengan un juicio pendiente en el Tribunal. A raíz de estos comentarios pedí a sistemas que me diera un consolidado del numero de personas que había recibido: 225. Entre esas 225, el señor Antauro Humala ha sido uno más”, declaró.

De acuerdo con su relato, los abogados de Humala Tasso reiteraron la inocencia del hermano del expresidente Ollanta Humala y buscan “limpiar su nombre” a través de este recurso, que ingresó al TC el pasado 5 de septiembre.

"Hasta dónde llega mi conocimiento nunca he negado a nadie una entrevista, salvo que me quieran ir a vender algo o una cosa que no tenga sentido", señaló.

“Él ha ido porque tiene un habeas corpus en el Tribunal que ha llegado este año y la intención era, como me comentaba la abogada, era limpiar el nombre del señor Antauro. Yo le dije claramente que eso no era algo que podíamos hacer, que nosotros podíamos analizar si había motivación, pero esa es una decisión que le corresponde al Poder Judicial”, agregó.

🔴 Comunicado del Tribunal Constitucional.



🔎 Vea el comunicado en formato PDF ingresando al siguiente enlace 👉 https://t.co/8gyfrt9IxG#ComunicadoTC pic.twitter.com/G95nyJ7zeW — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) November 1, 2024

Luz Pacheco descarta inhibirse de proceso de Antauro Humala

Pacheco Zerga descartó inhibirse en caso de que la defensa legal del partido A.N.T.A.U.R.O. presente un recurso para revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la ilegalidad de la agrupación política por tener actividades contrarias a los principios democráticos.

“[¿Se inhibirá de ver el caso?] Si fuera el caso que tuviéramos que inhibirnos en todos los expedientes en los cuales hemos recibido a los litigantes, no podríamos nunca pronunciarnos; o sea, es normal”, apuntó.

Consultada si es que considera que Antauro Humala es una persona rehabilitada por haber purgado prisión por el caso ‘Andahuaylazo’, la titular del TC evitó dar una respuesta porque implicaría un “adelanto de opinión”.

Finalmente, Luz Pacheco mostró su disposición para acudir a una futura invitación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, para dar cuenta de la reunión con Antauro Humala.

“Las cosas son transparentes, son 225 personas recibidas, una más ha sido ese señor”, sentenció.