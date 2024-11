Ernesto Blume sobre reunión de Luz Pacheco y Antauro Humala en el TC: "Yo creo que hizo bien en recibirlo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume se pronunció sobre la reunión que tuvo la actual titular de dicha entidad, Luz Pacheco, con el exconvicto Antauro Humala en su despacho.

Como se sabe, dicho encuentro, según la página de Transparencia de la entidad, tuvo lugar el último 21 de octubre, entre las 3:55 p.m. y las 4:20 p.m., en el despacho de la referida magistrada en San Isidro.

Al respecto, Blume Fortini, en diálogo con RPP, consideró que Pacheco Zerga hizo bien en recibir al exlíder etnocacerista, sentenciado por el 'Andahuaylazo', porque los magistrados "están obligados" a reunirse con los litigantes que soliciten una cita.

"Yo creo que la doctora Pacheco hizo bien en recibirlo, porque los magistrados están obligados a recibir a los litigantes y a quienes les piden una cita, escucharlos y tomar nota de sus pretensiones para, en el caso de que exista un proceso, tener en consideración esas argumentaciones, lo cual no significa que le vayan a dar la razón, al contrario, es propio de un sistema democrático dialogar y recibir aún a los enemigos del sistema, y eso no significa que uno esté apañando ni amparando, ni dándole un respaldo a quien está contra la democracia", explicó.

En esa línea, consideró que Luz Pacheco no tendría por qué inhibirse frente a un eventual recurso ante el TC para que se revise la decisión del Poder Judicial de declarar la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O.

"En absoluto (tendría que inhibirse). Yo he recibido, en los ocho años que fui magistrado del Tribunal Constitucional, a muchas personas, algunos que tenían planteamientos inacordes con la defensa de los derechos pero, por una cuestión elemental, los he escuchado, he tomado nota de sus planteamientos y, al resolver, he resuelto de acuerdo a la Constitución y a mis principios y valores", remarcó.

"La responsabilidad del señor Salas es muy grande"

Por otro lado, Ernesto Blume consideró que el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, tiene responsabilidad en la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O., ya que "debió velar porque el sistema electoral proveyera de partidos realmente acordes con la Constitución y con la ley".

"Yo creo que sí (tiene responsabilidad), y yo lo he dicho públicamente, porque el señor Salas Arenas y los que lo acompañaron en su oportunidad no fueron conscientes que, para inscribir un partido, la premisa básica lógica es que ese partido se acomode a los cánones y parámetros constitucionales, y cuando usted ve que un partido presenta un plan de gobierno antisistema y está planteando bajarse a la Constitución, violar derechos fundamentales y desarrollar un programa totalitario de raigambre marxista-leninista-mahomeísta [sic] y demás calificativos, usted no tiene otra alternativa que decirle que es improcedente ese pedido y que se presente un plan armónico con la premisa básica de un sistema constitucional, que es el respeto al propio sistema constitucional", sostuvo.

"No podemos permitir antisistemas, estos son como dinamitas o explosivos que metemos en el sistema irresponsablemente y después tenemos sorpresas", agregó.

Finalmente, indicó que Antauro Humala "está perdiendo el tiempo y distrayendo al país, cuando sabe perfectamente que ni como persona ni cómo organización política tiene posibilidad alguna de postular, y estamos cayendo en la distracción de este personaje".