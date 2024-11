Salas Arenas afirma que inhabilitación de partidos no puede ser decidida por el JNE porque así lo dispuso el Congreso en 2015

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, se pronunció respecto a la inhabilitación de partidos políticos, a raíz de lo ocurrido con la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros, conocida como A.N.T.A.U.R.O., que recientemente fue inhabilitada, en primera instancia, por la Corte Suprema.

A través de un pronunciamiento, el titular del JNE indicó que su entidad "ejecutará en lo que le corresponda" lo referido a ese caso, "según el sentido de lo definitivamente resuelto" por la judicatura.

En esa línea, precisó que la decisión de inhabilitar organizaciones políticas no es una decisión del jurado electoral, ya que así lo dispuso el Congreso de la República en el 2015.

"La inhabilitación de las organizaciones políticas no es una decisión propia del JNE; en el 2015 el Congreso decidió no incluirla como atribución de este órgano electoral autónomo; por lo que, se concreta a la calificación de los aspectos expresamente previstos en la ley", indicó.

Asimismo, señaló que, "según el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, el control de ilegalidad del comportamiento político partidario debe ser respecto al desarrollo de la actividad partidaria; toda vez que el ideario ya fue valorado por la [Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas] (de acuerdo a sus funciones) y estimado acorde con los principios democráticos (su contenido fue declarado bajo juramento por los fundadores)".

"La decisión de inhabilitación corre en su caso a cargo de la Corte Suprema estimando hechos acreditados a exclusivo pedido de la Fiscalía de la Nación o la Defensoría del Pueblo", agregó.

"Algunos congresistas y agentes políticos (...) están nuevamente distorsionando la verdad"

Por otro lado, Salas Arenas señaló que "algunos congresistas y agentes políticos" están "distorsionando la verdad" respecto a la actuación del JNE en torno al referido partido político.

En ese sentido, indicó que la sentencia de la Corte Suprema "en ningún caso, 'ha corregido' alguna acción del Jurado Nacional de Elecciones".

"Muy por el contrario, la misma establece que: '(…) debemos aclarar que mediante este proceso no se pretende la revisión de resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, como erróneamente entiende el representante de la emplazada, (…)", puntualizó.

Finalmente, el titular del jurado electoral resaltó que "no está de más volver a señalar que cuando se decidió la resolución de la tacha que llegó al Pleno del JNE el suscrito se encontraba con licencia vacacional".

Cabe indicar que, el último viernes, en entrevista con RPP, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, consideró que Jorge Luis Salas Arenas, tiene responsabilidad en la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O., ya que "debió velar porque el sistema electoral proveyera de partidos realmente acordes con la Constitución y con la ley".

"Yo creo que sí (tiene responsabilidad), y yo lo he dicho públicamente, porque el señor Salas Arenas y los que lo acompañaron en su oportunidad no fueron conscientes que, para inscribir un partido, la premisa básica lógica es que ese partido se acomode a los cánones y parámetros constitucionales, y cuando usted ve que un partido presenta un plan de gobierno antisistema y está planteando bajarse a la Constitución, violar derechos fundamentales y desarrollar un programa totalitario de raigambre marxista-leninista-mahomeísta [sic] y demás calificativos, usted no tiene otra alternativa que decirle que es improcedente ese pedido y que se presente un plan armónico con la premisa básica de un sistema constitucional, que es el respeto al propio sistema constitucional", sostuvo.

"No podemos permitir antisistemas, estos son como dinamitas o explosivos que metemos en el sistema irresponsablemente y después tenemos sorpresas", agregó.

Finalmente, indicó que Antauro Humala "está perdiendo el tiempo y distrayendo al país, cuando sabe perfectamente que ni como persona ni cómo organización política tiene posibilidad alguna de postular, y estamos cayendo en la distracción de este personaje".