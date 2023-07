María del Carmen Alva denunciará ante la Comisión de Ética a Jorge Flores por presunto recorte de sueldos

Lima María del Carmen Alva denunciará ante Comisión de Ética a Jorge Flores por presunto recorte de sueldos

El dominical Cuarto Poder expuso anoche un audio, con fecha 12 de enero del 2023, en el que se oye al congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, exigía el 10 % de los sueldos y el 50 % de bonos a los trabajadores de su despacho congresal.

Flores Ancachi, implicado en el caso “Los Niños”, también aseguró que su colega de bancada, María del Carmen Alva, le dio instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratar de una práctica común al interior del Congreso.

Alva Prieto rechazó la versión del legislador y se mostró en contra de los casos de recortes de sueldos a los trabajadores del Parlamento, al alegar que esta práctica no es una falta, sino un delito.

Alva Prieto brindó declaraciones enérgicas tras la acusación de Flores Ancachi. | Fuente: RPP

“Rechazo las afirmaciones del congresista Flores Ancachi. No voy a permitir que con patrañas el congresista utilice mi nombre y manche mi honra con declaraciones falsas y absurdas. Me ha difamado afirmando que apoyo los recortes de sueldos a los trabajadores. Condeno cualquier acto de abuso laboral”, declaró a RPP Noticias.

La expresidenta del Congreso anunció que denunciará a su colega parlamentario ante la Comisión de Ética. Además, precisó que las responsabilidades “son individuales” y que “no se mancha” la imagen del partido fundado por el fallecido expresidente Fernando Belaúnde Terry.

“Condeno su actuar y lo denunciará ante la Comisión de Ética. La lampa no se mancha. Las responsabilidades son individuales”, finiquitó.

Procuraduría pide diligencias preliminares

La Procuraduría General del Estado solicitó este lunes el inicio de diligencias preliminares contra el congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, denunciado en la víspera por presuntamente exigir el 10 % de los sueldos y el 50 % de bonos a trabajadores de su despacho.

A través de una publicación en Twitter, la Procuraduría indicó que solicita la medida contra el legislador "por la presunta comisión del delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado".

🔴#URGENTE | Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi por la presunta comisión del delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado. pic.twitter.com/FfUIqZsXDb — Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) July 10, 2023

En un audio propalado por el dominical Cuarto Poder se escucha al congresista Flores Ancachi conversar con sus trabajadores sobre el recorte de sueldos.

"Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, ¿no?, con el 10 % [de su salario]. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos, ¿no?, al 50 %. Lo han cumplido en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, no veo que lo hagan con ese mismo cariño, que lo hacen los demás. Por ejemplo, yo lo veo a Juancito. Juancito se preocupa, es como si le pesara el dinero y me dice: 'Congresista, ya'", dice.

El audio, según Cuarto Poder, se grabó el 12 de enero de 2023 y en la conversación el legislador vinculado al caso de 'Los Niños' señala que se arrepiente de no haber aceptado los US$ 250 000 que le ofrecieron a cambio de puestos de trabajo en el Congreso.

"Lamentablemente, perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá", dice a su personal de confianza.

Flores Ancachi también aseguró que la propia congresista María del Carmen Alva Prieto, también de Acción Popular, le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo.

"El año pasado, cuando asumimos, nos dice: 'Chicos, ¿ya tienen todo su equipo armado? Sí, y empezó a hablar con cada uno. Y al final, casi al final, se me acerca: ‘Cómo es esto, Jorge. Oye, pero te digo que yo tengo gente que solamente quiere el seguro porque tiene cáncer terminal, ellos y su esposa o un familiar. Solamente quieren por el seguro", explica.

Y prosiguió: "Bueno, Maricarmen ya no lo dijo en buena onda, pero dijo: 'La gente acá es ingrata, cómo es posible que después que se les ha dado oportunidad de trabajar, nos quieran denunciar. No les vaya a pasar lo mismo. Así que había dos en mi despacho que ya los he retirado, prefiero no tener nada a que me denuncien'. Entonces, en esa línea, hermano, o sea, no crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, ¿cuánto ganaban antes de venir acá'".