Exministro Mariano González denunció presunto seguimiento a su salida de la Fiscalía

El exministro del Interior indicó que no cuenta con seguridad actualmente. | Fuente: Andina

El exministro del Interior, Mariano González, denunció un seguimiento por parte de un vehículo a su salida de la sede del Ministerio Público, donde acudió el pasado miércoles 20 de julio para dar cuenta de su denuncia de obstrucción por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, en cuanto de los prófugos vinculados a actos de corrupción en su gobierno.

Según comentó, notó que un vehículo de color blanco lo seguía desde su salida de la sede de Fiscalía, por lo que decidió hacerle frente y lo llevó a un lugar con cantidad de efectivos policiales, la alameda Chabuca Granda, a espaldas de Palacio de Gobierno.

“El día que fui a declarar al Ministerio Público saliendo verifiqué que me seguía un vehículo blanco desde la salida y me detuve abruptamente justamente para verificar y la persona no supo dar respuesta, entonces pedí a los policías que estaban parados por ahí que intervengan y procedí a retirarme raudamente, porque también obviamente tengo que cuidar mi seguridad”, dijo al dominical Panorama.

Falta de seguridad

El exministro señaló que esta situación le genera preocupación, debido a que desde que dejó el cargo no cuenta con seguridad de ningún tipo, pese a que la ley dispone que los exministros deben contar con efectivos policiales.

“De verdad que ya esto me preocupa. Evidentemente, yo sé cuidarme, pero también me genera alarma el hecho que me hayan estado siguiendo a mí. Hasta el día de hoy, pese a que es por ley que uno tenga seguridad, yo no tengo. Sí, claro, y no solo se me ha quitado la seguridad, sino que han castigado a todas las personas que han trabajado conmigo” dijo.

Asimismo, indicó que ha recibido información de que el actual ministro del Interior, Willy Huerta, dispuso que todo el personal que trabajó durante su gestión en dicho sector sea puesto a disposición del área de Recursos Humanos.

Sobre equipo especial

En cuanto al equipo especial para capturar a los prófugos vinculados al Gobierno de Pedro Castillo, el exministro indicó que la gestión actual buscará “asfixiar” a este grupo. Indicó que el ministro Huerta incluso ha comentado que busca reunirse con la fiscal a cargo del caso para que le especifique las funciones de dicho grupo, algo que consideró como un “pretexto”.

“De repente él por desconocimiento no sabe cuáles son los protocolos de inteligencia y de investigación; o sea, me parece absurdo que ponga como pretexto que no se han establecido las funciones cuando la misma resolución establece las funciones, que es coadyuvar el trabajo de la Fiscalía”, manifestó.