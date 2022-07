Ministro del Interior niega que haya recibido plan para capturar a prófugos como señaló Mariano González

El titular del Mininter aseguró que la Policía trabaja en la búsqueda de Juan Silva y Bruno Pacheco | Fuente: Andina

El ministro del Interior, Willy Huerta, negó este domingo que Mariano González, extitular del Mininter, le haya encargado un plan sobre el hallazgo y captura de los prófugos, el exministro de Transportes, Juan Silva, y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Huerta dijo desconocer si realmente su antecesor puso en marcha alguna estrategia para dar con el paradero de los exfuncionarios del Gobierno, pero recalcó que la Policía continúa realizando intervenciones en viviendas para encontrarlos.

“Desconozco. No se me ha entregado ningún plan al respecto. No se me hizo conocer ningún plan, debería haberlo entregado, pero una cosa es que lo diga y otra es que sea cierto”, manifestó el ministro del Interior sobre Mariano González en declaraciones a la prensa.

El ministro del Interior también rechazó algunas versiones periodísticas que indican que su sector desarticuló un equipo especial de la Policía encargado de buscar a prófugos.



"Eso es falso, me sorprende que los medios traten de mal informar a la ciudadanía, es una falta de respeto que se informe algo que no es verdad, que se demuestre dónde he desarticulado, esas informaciones generan zozobra, malos entendidos, crear incertidumbre. Es irresponsable crear mala imagen y una percepción de inestabilidad", aseveró.

Por otro lado, Willy Huerta aseguró que no hay reglaje contra aspirantes a colaboradores eficaces como Karelim López. "Eso ya se aclaró en la comisaría y Fiscalía", afirmó.

Mariano González ratifica denuncia contra el presidente

El exministro del Interior, Mariano González, ratificó el pasado miércoles su denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta obstrucción a la justicia ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reveló este jueves el diario El Comercio.

González fue citado a declarar por Benavides pocas horas después de su abrupta salida del Ejecutivo, tras un anuncio sorpresivo del mandatario a través de su cuenta en Twitter la noche del último martes.





El exministro había declarado en recientes entrevistas que minutos antes de enterarse de su destitución, Castillo lo cuestionó por tomar decisiones por su cuenta sin informarle al respecto.

Nueva investigación contra el presidente

El Ministerio Público determinó que la investigación preliminar que inició al presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado, se desarrolle en un plazo de 60 días.

Se dispuso que el jefe del Estado rinda su declaración indagatoria en una fecha a programar en los próximos días.

Asimismo, la titular del Ministerio Público estableció que se realicen una serie de diligencias como recibir el testimonio de los funcionarios que tengan conocimiento de los hechos materia de investigación para el esclarecimiento del caso.