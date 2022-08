Mario Amoretti, abogado penalista | Fuente: Andina

La Fiscalía de la Nación tiene cinco investigaciones preliminares contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Al respecto, el abogado penalista Mario Amoretti recalcó lo que dice la Constitución.

"La Constitución es bien clara, no se le podrá acusar, (pero) en ningún momento hace referencia alguna a que no se le podrá investigar. Son dos situaciones completamene distintas desde el punto de vista juridico procesal", recalcó en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, el letrado se refirió a la decisión de Pedro Castillo de guardar silencio y no responder las preguntas de la Fiscal de la Nación, en el caso de los ascensos militares y policiales.

"El hecho de guardar silencio es un derecho constitucional e internacional, pero a una persona no se le juzga, no se le sentencia, no se le pide una prisión preventiva por lo que diga o deje de decir", acotó.

"A todo procesado se le va a llegar a establecer si participó o no, con otros indicios, otras pruebas, otras declaraciones. El que guarde silencio no quiere decir que no se va a probar absolutamente nada", aseveró Amoretti.

Pedro Castillo no contestó las preguntas

El presidente de la República, Pedro Castillo, acudió el último jueves a la sede Ministerio Público para presentarse ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lo citó para que declare sobre su presunta injerencia en un proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El abogado Benji Espinoza reveló que el presidente Pedro Castillo apeló a su derecho constitucional de abstenerse de responder a las preguntas de la Fiscalía. Indicó que el mandatario solo contestó "las generales de ley" y en una declaración voluntaria negó los cargos en su contra y ratificó su inocencia.

"Luego ha señalado que más adelante, cuando se le convoque, va a declarar, pero que por este momento va a ejercer su derecho constitucional, legal y convencional a guardar silencio", afirmó.

Espinoza afirmó que "en el marco de la dinámica de la investigación" se realizan indagaciones fiscales todos los días en los cinco casos abiertos contra Castillo, y que por ello "es mejor que el presidente conteste todo (en lugar de solo) una parte; así que será más adelante, cuando se acopie toda la información, que el presidente dé todas las explicaciones que correspondan".