Maritza Sánchez, exasistenta de Dina Boluarte, ratificó que apoyó en la campaña de Perú Libre

Maritza Sánchez también comentó que tenía una buena relación con la presidenta Dina Boluarte, por lo que se mostró sorprendida "que salgan a decir que no nos conocen".

Maritza Sánchez, exasistenta de la presidenta Dina Boluarte durante las Elecciones Generales de 2021, llegó esta mañana al Ministerio Público para declarar en calidad de testigo por la investigación preliminar que se le abrió a la mandataria por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, organización criminal y lavado de activos.

La investigación a la mandataria, dispuesta por el fiscal Richard Rojas, se inició luego de que el empresario Henry Shimabukuro revelara que realizó aportes económicos a la campaña de Boluarte Zegarra, quien ha rechazado esta versión en reiteradas ocasiones.

A su llegada a la sede de la Fiscalía, en el Centro de Lima Sánchez recalcó que sí apoyó en la campaña electoral que, según comentó, se extendió por las denuncias de fraude que presentó Fuerza Popular, tras el final de la segunda vuelta disputada entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

“Estaba cumpliendo la labor de apoyo a la campaña. La campaña se extendió porque se tuvo que defender el voto del pueblo en el Parque de la Democracia. Esos 43 días prolongan toda la presencia, los plantones; entonces no había acabado la campaña. Es por eso que yo todavía no me retiro”, declaró a los medios de comunicación.

Sánchez señaló que su labor culminó el 23 de julio de 2021, fecha en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó como ganadora a la fórmula de Perú Libre, compuesta por Castillo Terrones y a Boluarte Zegarra.

Complementó que en ese momento se despidió de ambos en buenos términos, por lo que se mostró sorprendida que ahora "salgan a decir que no nos conocen”.

Al promediar las 13:00 horas, la docente salió un momento de la Fiscalía y contó a los periodistas que nunca se había llevado mal con la ahora jefa de Estado.

“Si puedo imitar a los ministros, me enteré que había terminado mi relación por televisión, porque nunca nos habíamos llevado mal”, aseveró.

Reiteró aportes de Henry Shimabukuro

Sánchez también recalcó que Shimabukuro se encargó de costear los pasajes, las estadías en los hoteles y los gastos en comidas durante la campaña de Boluarte Zegarra.

“Henry es un empresario. Él no traía dinero, él costeaba los pasajes, se encargaba del hotel y de las comidas. Hacía materiales como polos y lapicitos”, aseveró.

Finalmente, Maritza Sánchez señaló que el cuaderno amarillo, que le sirvió como agenda, no tenía carácter de contabilidad, sino de anotaciones de ideas, coordinaciones y acuerdos en las reuniones.