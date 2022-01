"Decir que él no ha sido entrenado para ser presidente es realmente preocupante", dijo Martín Vizcarra sobre Pedro Castillo. | Fuente: Andina

El expresidente Martín Vizcarra criticó este miércoles las respuestas que dio el mandatario Pedro Castillo en una entrevista que le hizo el periodista Fernando del Rincón para la cadena CNN.



A través de un video en su cuenta Facebook, Martín Vizcarra cuestionó las expresiones del Jefe de Estado, como la afirmación de que no fue entrenado para Presidente o que el Perú seguirá siendo su escuela.



"Ha quedado evidente, se ha desnudado su falta de preparación para ejercer la alta responsabilidad que tiene el ser presidente de la República. Decir que él no ha sido entrenado para ser presidente, que ha llegado casi caído del cielo a la Presidencia, que le ha faltado un curso de inducción realmente es preocupante", dijo.



Martín Vizcarra explicó que cuando uno llega a la Presidencia de la República tiene que rodearse de un Consejo de Minstros con personal calificado y un conjunto de técnicos altamente especializados para ser el soporte de un presidente que tome las decisiones, ya que el mandatario "no tiene que saber de todo".



"No puede decir a estas alturas que como no está preparado o no ha recibido una inducción para ser presidente, entonces seis meses con una serie de defectos y deficiencias en el Gobierno, el Perú y los 33 millones de peruanos no pueden ser un tubo de ensayo para el presidente de la República, para eso debe estar mucho más involucrado con la sociedad, debe escuchar a la población y debe saber la problemática", indicó.

Salida al mar para Bolivia



Además, Martín Vizcarra expresó su preocupación sobre la soberanía del mar peruano luego que el presidente Pedro Castillo manifestó estar a favor de que Bolivia tenga una salida al mar y deslizó la posibilidad de hacer una consulta popular sobre el tema.



"Te digo como peruano, como moqueguano, no vamos a renunciar ni a un metro cuadrado de soberanía. Así que por favor aclare ese tema. Hable con su canciller y corrija de una vez esas declaraciones", expresó.





NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.