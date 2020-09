El ministro también compartió los chats que intercambió con los supuestos miembros de Acción Popular. | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Inchaústegui, reveló los nombres de las personas vinculadas a Acción Popular que le comentaron acerca del supuesto gabinete transitorio liderado por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.

En compañía del presidente de la República, Martín Vizcarra, el ministro comentó que las personas que se contactaron con el fueron Santiago Arancibia y otro hombre de apellido Huarcaya Clemente.

"Ellos dos los conozco y me han dado esta información que me causó indignación", comentó. Además, el titular de la cartera indicó que los mensajes fueron "intimidatorios".

"Me dijeron que recuerde cómo terminó el gobierno de PPK y que tengo que cuidar mi apellido, Luego me enviaron otro mensaje diciéndome que no me preocupe, que esté tranquilo. Que habría un gabinete de transición, pero que por mi apellido me quedaría", indicó.

Además, el ministro compartió a través de su cuenta de Twitter las capturas de las conversaciones que mantuvo con ambas personas.

Hoy, con profunda convicción democrática, debo señalar que las dos personas cercanas a Acción Popular que se comunicaron conmigo son Daniel Huarcaya Clemente y Santiago Arancibia Ortega. Ambos, de manera inoportuna, me enviaron mensajes que considero impropios. (1/3) pic.twitter.com/sAzfTXvpJM — Miguel Incháustegui (@miguelinchauste) September 16, 2020

Este último lunes, el titular de la cartera confirmó a RPP Noticias que recibió dos llamadas de personas vinculadas a Acción Popular. Estas le habrían ofrecido formar parte de un gabinete de transición, en caso el presidente Martín Vizcarra sea vacado y Manuel Merino, titular del Parlamento, tome la investidura.

“El viernes recibí el mensaje de dos personas cercanas a Acción Popular que me consta que están vinculadas al Congreso. En uno de ellos -en tono conminatorio- se hacía mención a la memoria de mi padre, señalando que tengo un gran apellido que cuidar y que sé cómo se resuelven los choques que existen entre dos poderes del estado. Que aún soy joven y tengo un futuro político por delante y que recuerde lo que le pasó a Pedro Pablo Kuczynski”, dijo en exclusiva a RPP Noticias.

El ministro Incháustegui indicó que estos mensajes no representan el verdadero sentir del Partido Acción Popular. Ya que su padre, como varios líderes del histórico partido, “tenía una profunda vocación democrática y se enfrentaron a distintas dictaduras y sufrieron persecución política”.

El segundo de ellos, indicaba que se estaba "tercerizando" el gabinete de transición y que en un supuesto gobierno del congresista Merino mantendría el cargo que vengo ejerciendo. (2/4) — Miguel Incháustegui (@miguelinchauste) September 15, 2020

