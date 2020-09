Personas de Acción Popular le habrían ofrecido al ministro Incháustegui formar parte de un gabinete de transición

El ministro de Energía y Minas, MIguel Incháustegui, confirmó a RPP Noticias que recibió una llamada de dos personas de Acción Popular. | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, confirmó a RPP Noticias que recibió dos llamadas de personas vinculadas a Acción Popular, las cuales tendrían relación con el Congreso de la República. Estas le habrían ofrecido formar parte de un gabinete de transición, en caso el presidente Martín Vizcarra sea vacado y Manuel Merino, titular del Parlamento, tome la investidura.



“El viernes recibí el mensaje de dos personas cercanas a Acción Popular que me consta que están vinculadas al Congreso. En uno de ellos -en tono conminatorio- se hacía mención a la memoria de mi padre, señalando que tengo un gran apellido que cuidar y que sé cómo se resuelven los choques que existen entre dos poderes del estado. Que aún soy joven y tengo un futuro político por delante y que recuerde lo que le pasó a Pedro Pablo Kuczynski”, dijo en exclusiva a RPP Noticias.

"El segundo mensaje me dijo que no me preocupe, que están tercerizando el gabinete de transición. Y que en el supuesto de un gobierno del congresista Merino yo continuaría en el Gabinete. Me sentí indignado y por eso lo comenté al presidente y a todo el Gabinete el sábado último". afirmó.



El ministro Incháustegui indicó que estos mensajes no representan el verdadero sentir del Partido Acción Popular. Ya que su padre, como varios líderes del histórico partido, “tenía una profunda vocación democrática y se enfrentaron a distintas dictaduras y sufrieron persecución política”.



Pidió unidad en estos momentos de crisis política y más aún cuando el Perú se enfrenta a una crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.