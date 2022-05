El expresidente asegura que la Fiscalía no encontrará ningún delito en su contra | Fuente: RPP

Martín Vizcarra, expresidente de la República, aseguró este lunes que nunca cometió una sola irregularidad en el viaje que realizó al Cusco en febrero de este año. En tal sentido, afirmó que todas las acusaciones son parte de una campaña de desprestigio contra su imagen.

"Esto es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente. Son siete reglas de conducto que yo debo cumplir para el Poder Judicial. He pedido como 15 veces (salir de Lima) solo me han autorizado tres. Así de celosos son conmigo, en cambio Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y viaja por todo el Perú", manifestó el exmandatario al nuevo programa "Todo se Sabe" de RPP.

Martín Vizcarra indicó que desde el 2020 la Fiscalía apenas lo ha requerido para declarar. Además, descartó una presunta infidelidad contra su esposa como deslizó el reportaje de Panorama anoche.

"La Fiscalía, desde el 2020, no me ha requerido nada y ya estamos 2022. Una norma que me piden es que no me puedo reunir con vinculados a la investigación. Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad. Hay un nivel de bajeza que existe en cierta prensa cuando quiere atacar sin justificación", precisó el exgobernante.

Por otro lado, Vizcarra no quiso afirmar o desmentir si postulará a la presidencia en el 2026, señalando que lo más importante para él es recuperar su curul en el Congreso.

"Mi primera aspiración es poder ocupar mi curul, para lograr que haya nuevas elecciones generales. El actual Congreso tiene 9 meses, el 82% lo rechaza, y así dicen ser representantes del pueblo. Yo me siento representante de los 200 mil ciudadanos que me eligieron", puntualizó.





De acuerdo con conversaciones a las que accedió el programa Panorama, Martín Vizcarra coordinó el sábado 27 de febrero una reunión con la excandidata al Congreso por Somos Perú, Zully Pinchi.

Según el dominical, el exmandatario coordinó con la excandidata al Congreso para encontrarse en el hotel Monasterio y le pidió que a su llegada se anunciara como novia de Rudy José Ramos León, quien fue consignado en el informe remitido a la magistrada que dio el permiso para el viaje, como secretario general del plan de gobierno del partido de Martín Vizcarra.

Críticas al gobierno y Congreso

Martín Vizcarra también expresó sus cuestionamientos a la gestión del presidente Pedro Castillo. Lamentó en tal sentido que el gobernante solo se dedique a escuchar a Vladimir Cerrón y advirtió que tenemos un Congreso atrincherado.

"El presidente Castillo solo escucha a una persona, Vladimir Cerrón. Es muy voluble, habla con una persona y se pone de acuerdo con él, se reúne con otra y cambia su forma de pensar. Hay un Gobierno atrincherado para decir, 'nos quedamos', y un Congreso atrincherado para decir 'nos quedamos todos'. Mientras ambos tienen más de 70 y 80% de desaprobación. ¿Así quieren llegar al 2026?", sostuvo Vizcarra.