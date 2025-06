“Es un mamarracho”: Vizcarra rechaza pedido de prisión preventiva y dice que su viaje a Tarapoto fue planeado con anticipación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) dijo que su viaje a Tarapoto, en la región San Martín, fue programado con tres meses de anticipación, por lo que no pudo estar en la audiencia donde se iba a evaluar el pedido de prisión preventiva en su contra por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

Ante la ausencia del exmandatario, el Poder Judicial reprogramó la audiencia para este jueves, 26 de junio, a partir de las 5:00 p.m. Al respecto, el expresidente dijo que la citación le llegó el martes a las 8:30 p.m. y no pudo retornar a Lima, porque “no había pasajes” debido a la temporada alta por la fiesta de San Juan.

“Tengo un viaje a Tarapoto que ha sido coordinado con tres meses de anticipación, porque he venido por la Fiesta de San Juan. He venido el lunes y tengo pasaje de retorno para mañana [jueves]. Traté de ir [a Lima], pero no había pasajes”, declaró a RPP.

Asimismo, calificó de “mamarracho” el requerimiento del fiscal Germán Suárez Atoche y dijo no temer ante una posible prisión preventiva por seis meses.

“No tengo temor, el juez verá que, y lo digo con respeto, es un mamarracho el pedido de prisión preventiva que ha presentado Juárez Atoche, porque no tiene sustento. Mañana estaré puntual…”, alegó.

“Mi situación no es complicada, el lunes ha habido una audiencia del juicio oral. Ese día, mi abogado defensor con el perito contable han destrozado la tesis de la Fiscalía, que dice que supuestamente me dieron a mí dinero entre enero y abril de 2014. La principal argumentación fiscal se ha caído el lunes y, ante ese desmoronamiento de la tesis, el martes amanece de mal humor el fiscal y pide prisión preventiva”, agregó.

Vizcarra dice que recorre el Perú como asesor de Perú Primero, pese a su inhabilitación

El exgobernante alegó que tiene una agenda de viajes programada con hasta seis meses de anticipación como parte de su condición de “asesor” y simpatizante del partido Perú Primero, dado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyó del registro de la agrupación política tras su inhabilitación del ejercicio de la función pública por un periodo de diez años.

“Mis viajes son constante, sí; pero no son repentinos. Se deben a que soy parte del partido político Perú Primero y estoy llevando ese mensaje de cambio, progreso, desarrollo a todo el Perú. Yo estoy inhabilitado para ejercer pública, eso es lo que me han inhabilitado, no me ha inhabilitado como ciudadano”, respondió.

Consultado si es que realiza campaña política de cara a las Elecciones Generales de 2026, Vizcarra Cornejo respondió que sí, porque el partido que fundó presentará sus cuadros para presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes.

“Como parte de un partido político, yo tengo una relación con el partido a pesar de que no soy afiliado […]. Soy una especie de asesor ante la situación irregular y abusiva del JNE de sacarme del padrón. Viajar no es función pública”, apuntó.