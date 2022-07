Un año después, ¿qué se cumplió del discurso que Pedro Castillo dio en el 2021?

Un 28 de julio del 2021, Pedro Castillo Terrones, asumió la presidencia del Perú y también realizó su primer Mensaje a la Nación, discurso en el que realizó diversos anuncios. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Presidencia

Este 28 de julio se cumple un año desde que el presidente de la república, Pedro Castillo, realizara varios anuncios durante su mensaje a la Nación del 2021, por Fiestas Patrias. El entonces flamante mandatario hizo promesas, pero ¿cuántas de estas propuestas se han cumplido?

RPP Noticias revisó el mensaje de aquella fecha y consultó con especialistas de diversos sectores quienes analizaron las acciones de Pedro Castillo en este primer año. A continuación, hacemos el repaso.

Pedro Castillo: Salud

En el sector Salud, que en ese momento concitaba la atención nacional porque recién se empezaba a vacunar a la población y el país salía de la segunda ola de la covid-19, el jefe de estado ofreció, durante su primer Mensaje a la Nación: mejorar la capacidad de centros y postas de salud; ampliar la atención para pacientes no covid; priorizar la construcción de un hospital en San Juan de Lurigancho, Lima, y otro en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM); y vacunar a por lo menos el 70% de la población hasta diciembre del 2021.

Al respecto, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que no se ha logrado mejorar la capacidad de atención, por el contrario, el presupuesto aprobado en el Congreso de la República para este año para la cartera de Salud fue menor a comparación del año anterior.

“El primer objetivo respecto al fortalecimiento del primer nivel de atención no se ha logrado e incluso se ha empezado a despedir personal y, eso, porque el presupuesto ha sido menor, casi 11 mil millones de soles menos. ¿Y qué se recortaba ahí? Se recortaba personal, adquisiciones, compras de medicamentos, el programa de cáncer. Y, justamente, esa es una de las cosas que ofrecía (Pedro Castillo): la ampliación del cáncer. No tiene coherencia”, aseveró Ugarte.

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que el presupuesto para el sector Salud, para este año, disminuyó pese a los anuncios de Pedro Castillo | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: MINSA

Pedro Castillo: Seguridad ciudadana y rondas campesinas

Según un informe técnico del Instituto Nacional de Informática, el 17,7 % de la población mayor de 15 años del área urbana ha sido víctima de algún hecho delictivo consumado, durante el periodo de noviembre del 2021 a abril de 2022, lo cual indica que el tema de la inseguridad ciudadana es sensible.

Hace un año, el presidente Pedro Castillo planteó la expansión de las rondas campesinas, así como asignarle recursos con el fin de reforzar la labor de la policía. Y también, hizo su recordada advertencia contra los ciudadanos extranjeros que hayan cometido actos delictivos.

“Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo, a partir de la fecha, para salir del país”, anunció el jefe de estado, Pedro Castillo, durante su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, aquel 28 de julio del 2021.

Castillo, aquella vez, no tenía en cuenta una cifra dada por un informe del Ministerio de Justicia, que solo el 1.78 % de la población penal del país es venezolana, es decir, 1,561 personas de 85 mil 684 reos, para finales del 2021. El criminólgo y exjefe del gabinete del Ministerio del Interior, Nicolás Zevallos, dijo que este tipo de propuestas no solucionan los problemas de seguridad de nuestro país.

“De las tres propuestas que el presidente presentó a comienzos de su mandato, (la de las rondas) ha sido la única que ha tenido una respuesta concreta, con la Ley 3149 que los reconoce (a las rondas) y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana. Pero habría que, en todo caso, definir los mecanismos de coordinación entre la policía y las rondas, que es lo que menos claro queda de la propuesta hasta la fecha"; manifestó.

Zevallos agregó: "A finales del año pasado, hubo un episodio bastante bochornoso en el que la expulsión de venezolanos se frustró. Con ese ejemplo se hace sumamente evidente que estamos más cerca de vulnerar derechos humanos que solucionar los problemas de seguridad de nuestro país”.

Pedro Castillo: Educación

“La innovación será una prioridad en las escuelas y la conectividad a internet, un derecho”, fue uno de los anuncios de Pedro Castillo para la cartera ministerial de Educación. Pero, ¿Qué dicen los números en este rubro? Que solo el 60 % de la población a nivel nacional cuenta con servicio de internet y si hablamos del sector rural, apenas el 18,8% lo tiene.

En ese sentido, Sandro Marcone, director de Cultura Digital Punte Pe y especialista en tecnología educativa, afirmó que el cambio de ministros no hay ayudado en la ejecución de las propuestas.

"No es una propuesta en sí misma innovadora, pero sí es una necesidad sentida y es una deuda. Es más notoria en la Amazonía y en las zonas rurales en general. Habiendo sido declarado un derecho en el discurso presidencial (la conectividad a Internet), la agenda práctica y operativa del día a día del Ministerio de Educación no parece haberla reflejado. La rotación de ministros no ayuda. El Ministerio de Educación actual, la conectividad de instituciones educativas no parece estar dentro sus cinco primeros prioridades”, precisó Marcone.

"La rotación de ministros de Educación no ayuda", dijo Sandro Marcone, director de Cultura Digital Punte Pe y especialista en tecnología educativa. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Fiorella Ramírez

Pedro Castillo: Mujer y Poblaciones Vulnerables

La violencia sexual contra mujeres y menores es otro de los problemas que aqueja al país y las cifras lo demuestran: solo en los primeros seis meses del año 2022, los Centros de Emergencia Mujer ya han atendido 16 % más casos de niños y adolescentes violentados a comparación del año pasado.

Ante esta problemática, el presidente Pedro Castillo prometió el año pasado que, "por los niños y niñas del Perú, el estado asumirá el financiamiento de la rehabilitación integral de las víctimas de violencia sexual”. Sin embargo, esta propuesta no se ha cumplido, según la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca.

"Este compromiso que hizo y que asumió voluntariamente el presidente de la república el 28 de julio del 2021, no se ha cumplido: me estoy refiriendo al financiamiento en la rehabilitación de las víctimas de violencia sexual para los niñas y niñas. El presidente no sabía lo que estaba ofreciendo. El Ministerio de la Mujer hizo el intento de armar comisiones y esto quedó en nada. La recuperación de los niños, de las mujeres violentadas debería ser una política de estado”, manifestó.



"El presidente no sabía lo que estaba ofreciendo", analizó la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Fiorella Ramírez

En aquel discurso del año 2021, el presidente de la república, Pedro Castillo, no le dio importancia a otros temas como corrupción, ciencia, deporte, ambiente o cultura. Sobre este último, apenas propuso cambiar el nombre del ministerio. Y hasta planteó convertir Palacio de Gobierno en un “museo”, una idea que nunca se concretó.

