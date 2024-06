Miguel Torres sobre Alberto Fujimori: "No descartamos que en el futuro vaya a presentarse a algún tipo de candidatura"

El excongresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, calificó como "algo excepcional" la afiliación de Alberto Fujimori al partido naranja, y como un hecho que "anima muchísimo" a los fujimoristas que quieren volver a verlo "activo en la política". No obstante, dijo que, de momento, no se ha pensando en una eventual candidatura del exmandatario, aunque no descartó una futura participación electoral.

"El día de hoy hemos tenido un acto de incorporación, no hemos querido hacer ningún tipo de lanzamiento, ni ninguna precandidatura [...] sin perjuicio de lo cual [...] no descartamos, entonces, que en el futuro vaya a poder presentarse a algún tipo de candidatura", dijo en el programa Nunca es tarde de RPP.

Como se sabe, la tarde de este miércoles, Alberto y Keiko Fujimori compartieron un sus redes sociales un video en el que ambos aparecen en un momento en que el expresidente llena su ficha de afiliación a Fuerza Popular y luego muestran el documento del registro.

La afiliación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular se da a menos de un mes de que se cierre el plazo (16 de julio de 2024) para que un ciudadano que desee ser candidato en las primarias de su partido político figure afiliado a este. Con su inscripción en el partido naranja, Fujimori podría quedar habilitado para postular a un cargo público de elección popular en el 2026.

Alberto Fujimori "tiene derecho a ser elegido"

Torres, habitual vocero de Fuerza Popular, dijo que aunque en el interior del partido no se ha discutido una posible candidatura de Alberto Fujimori, y a pesar de las objeciones legales que podría enfrentar por haber recibido una sentencia carcelaria, el exmandatario tiene derecho a postular a un cargo público.

"Antes de señalar si es legal o no es legal, siempre tenemos que hablar de qué es constitucional o no, y recordemos que toda persona tiene derecho a ser elegido, y más importante aún, la población a decidir si una persona puede ser elegida", dijo.

No obstante, Miguel Torres insistió en señalar que Fuerza Popular no tiene la intención en este momento "de hacer un lanzamiento", puesto que el expresidente "tiene que luchar por un restablecimiento pleno de su salud. "Tiene a este enemigo silencioso que es el cáncer, pero estoy seguro que lo va a superar", indicó.

Alberto Fujimori, quien en julio de este año cumple 86 años, fue excarcelado en diciembre de 2023, luego de que el Tribunal Constitucional aprobara la restitución el indulto humanitario que le concedió Pedro Pablo Kuczynski en 2017, cuando era presidente de la República, y que, en octubre de 2018, había sido anulado por la Corte Suprema.

Fujimori cumplía una sentencia de 25 años por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, considerados crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal. Fujimori actualmente es investigado por el 'caso Pativilca', donde se le acusa de ser el autor mediato del asesinato de seis personas cometido por el grupo paramilitar Colina.