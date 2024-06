Luis Galarreta dice que afiliación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular demuestra "que el fujimorismo está unido"

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó este miércoles que la afiliación de Alberto Fujimori al partido naranja, anunciada de manera oficial esta tarde en redes sociales, acaba con los rumores sobre la existencia de un recelo político de parte de Keiko Fujimori hacia su padre por una supuesta rivalidad de liderazgo en el fujimorismo.

En entrevista en Las cosas como son de RPP, Galarreta señaló, además, que este hecho demuestra que el fujimorismo está unido.

"Es la señal determinante de que el fujimorismo está unido [...] Esto demuestra, más que nunca, que está unido, está firme, es un solo fujimorismo", dijo.

"(Sobre versiones de divisiones en el fujimorismo) me refería a esos dichos de que Keiko estaba incómoda con el presidente Fujimori, que quién iba a ser... Ahí están los dos en una hermosa foto, ella con un rostro de felicidad, porque es la más feliz de todos, seguro, con la inscripción del presidente Fujimori", manifestó.

La tarde de este miércoles, Alberto y Keiko Fujimori compartieron un sus redes sociales un video en el que ambos aparecen en un momento en que el expresidente llena su ficha de afiliación a Fuerza Popular y luego muestran el documento del registro.

Galarreta señaló que la afiliación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular era un anhelo para "todo el pueblo fujimorista". Y sobre una eventual candidatura a un cargo público del exmandatario, dijo que no es el tiempo de preocuparse sobre esta posibilidad, sino que es un momento de celebración y de ver, en primer lugar, por su situación de salud.

"El ingreso a Fuerza Popular del líder fundador del fujimorismo [...] es una primera gran noticia [...] una noticia de mucha alegría. No obstante, la prioridad del presidente es ahora velar su salud y este cáncer a la lengua que ya tiene varios años", dijo.

"Acá no estamos hablando de candidaturas, no estamos hablando si va a ser candidato a la Presidencia, candidato al Senado. Ojo, no voy a negar el anhelo que tiene todo el pueblo fujimorista, no solo que se inscriba, sino, seguro, que pueda postular [...] hoy es día de inscripción, donde nuestro líder fundador se acerca y se pone donde siempre debió estar", agregó.

Afiliación de Alberto Fujimori dentro del plazo para participar en próximas elecciones

La afiliación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular se da cuando falta menos de un mes para que se cierre el plazo (16 de julio de 2024) para que un ciudadano que desee ser candidato en las primarias de su partido político figure afiliado a este. Con su inscripción en el partido naranja, Fujimori podría quedar habilitado para postular a un cargo público de elección popular en el 2026.

Miki Torres, excongresista y militante de Fuerza Popular, dijo a TV Perú que la afiliación de Alberto Fujimori al partido "no significa que hayamos definido algún tipo de candidatura presidencial o al Senado", puesto que el exmandatario "tiene que lidiar primero una gran batalla contra el cáncer que le aqueja".

No obstante, señaló que, de acuerdo a su opinión de abogado, Fujimori tiene derecho a postular a algún cargo público si así lo decide, luego de que en el 2023 el Tribunal Constitucional (TC) ratificara el indulto que se le otorgó a fines de 2017.

"Él, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a postular a un cargo político si es que así lo decidiera [...] Si bien el indulto no va a poder borrar esa sentencia (de 25 años en su contra por las masacres de la Cantuta y Barrios Altos, entre otros delitos), si debemos estar claros que si se conmuta la pena se le considera una persona completa y absolutamente rehabilitada dentro de nuestra sociedad", manifestó.

Alberto Fujimori, quien en julio de este año cumple 86 años, fue excarcelado en diciembre de 2023, luego de que el TC aprobara la restitución el indulto humanitario que le concedió Pedro Pablo Kuczynski en 2017, cuando era presidente de la República, y que, en octubre de 2018, había sido anulado por la Corte Suprema.

Fujimori cumplía una sentencia de 25 años por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, considerados crímenes contra la humanidad, según el Derecho Internacional Penal. Fujimori actualmente es investigado por el 'caso Pativilca', donde se le acusa de ser el autor mediato del asesinato de seis personas cometido por el grupo paramilitar Colina.