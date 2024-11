MML gastará más de 24 millones de dólares para concretar donación de locomotoras estadounidenses

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, firmó ayer, sábado, un acuerdo con la operadora ferroviaria californiana Caltrain (USA) para recibir la donación de "19 locomotoras diésel-eléctricas y 90 coches de dos pisos" que serán destinados para el transporte público en la ciudad capital.

La ceremonia contó con la participación del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken; la embajadora de EE.UU. en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath; el ministro de Transportes Raúl Pérez-Reyes; además de otros funcionarios de la comuna limeña.

"Blinken subrayó que esta donación refuerza la cooperación estratégica entre ambos países enfocada en mejorar la calidad de vida de los peruanos. Destacó que el proyecto busca reducir la congestión vehicular contribuyendo a un sistema de transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente", indicó la embajada norteamericana en una nota de prensa.

Por su parte, el municipio capitalino señaló que "este nuevo sistema de transporte contribuirá significativamente a mejorar el tránsito en nuestra ciudad y beneficiará a miles de familias vulnerables (...) que podrán trasladarse de forma segura y rápida desde Chosica hasta Lima".

¡Hito histórico! Una importante alianza que refuerza la cooperación estratégica entre nuestro país y Estados Unidos para beneficio de miles de familias de las zonas vulnerables de Lima que podrán trasladarse de forma segura y rápida desde Chosica hasta Lima. 👏 https://t.co/Z9i8QcbDku — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 16, 2024

No obstante, los gastos que asumirá la Municipalidad de Lima derivados de esta donación superan los 24 millones de dólares, según se aprobó en la última sesión del Concejo Municipal que tuvo lugar el último miércoles, tres días antes de la firma del acuerdo.

¿Por qué la MML gastará más de 24 millones de dólares en la donación?

Los detalles de la donación figuran en el Acuerdo de Concejo N° 419 de la Municipalidad de Lima, publicado el último jueves en el Diario Oficial El Peruano. Un día antes, la transacción fue aprobada en sesión de Concejo Municipal, con 20 votos a favor y 4 abstenciones, luego de que la regidora Giuliana Calambrogio Correa (Renovación Popular) hiciera la sustentación de los dictámenes.

Durante la intervención, la referida funcionaria señaló el informe de la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera del municipio que indicaba que la MML "asumiría un gasto aproximado de $ 24.5 (millones): 7.5 por gastos y 17 por traslado".

No obstante, el regidor Julio Gagó cuestionó que se trate de una donación por los gastos que debería asumir la municipalidad. Además, señaló que en los documentos presentados no había un "criterio técnico" respecto a la condición en que se encuentra la donación ferroviaria.

"No he encontrado en este informe un criterio técnico, que haya personas que conozcan este tipo de equipos y que hayan ido a inspeccionar esta mercadería y nos diga en este informe que la mercadería está en muy buenas condiciones, que todo viene operativo”, sostuvo.

Al respecto, el alcalde Rafael López Aliaga precisó que el municipio asumiría un "costo" por "sacar de servicio" maquinaria que estaba operativa bajo los estándares norteamericanos, lo cual, según dijo, era "la mayor certificación de calidad". Además, señaló que, dado el costo de oportunidad, el monto que se iba a gastar era "simbólico".

"El costo de oportunidad es mil millones de dólares contra lo que se llama cargas en un contrato de donación (…) El costo para sacar de servicio una maquinaria que está operando en San Francisco en este momento es esa cantidad que han puesto (…), tiene sus costos internos, es una empresa del Estado de California (…), y otros costos que ellos tienen para ponernos esa mercadería en un punto donde ya la MML asuma esa donación, que es transporte. Pedir una donación con transporte no es normal, no es usual”, indicó.

"Esos trenes están operativos, están corriendo el día de hoy, bajo estándares gringos, bajo estándares americanos, eso para mí es la mayor certificación de calidad, no están ahorita almacenados, están corriendo, están activos. Más bien lo que sí me preocupa es acelerar el embarque, porque si uno lo almacena, no tiene uso y se demora la gestión, se oxida, se malogra (…) Por eso es que esos montos me parecen realmente simbólicos (…) para la magnitud, la envergadura que esto tiene que es movilizar a 300 mil hermanos nuestros de Lima Este hacia Lima y posiblemente hacia el Callao”, agregó.

Por su parte, Calambrogio añadió que "17 millones de dólares" son para el transporte "de recogerlos allá en California y poderlos tener aquí”; mientras que los otros 7 millones "hay que entender el tema del almacenamiento, pero no solo eso sino el papeleo interno que en cualquier donación se realiza, que haya traspaso de títulos, se tiene que pagar abogados y notarías porque es parte de lo que estamos asumiendo, nos están dando un activo muy grande, que está rondando los 90 millones, a un precio ínfimo”

“Yo creo que hay que ser bien francos: 24 millones de dólares frente a beneficiar a más de 800 mil personas, por un largo tiempo, un tren que tiene más de 30 años de vida útil, hay que ser bien mezquinos para no aprovechar este costo-oportunidad”, puntualizó.

Según figura en el Acuerdo de Concejo N° 419, el costo que asumirá la municipalidad tendrá lugar en la primera de las dos etapas que permitirán "evaluar los costos/beneficios asociados" a la transacción.

En ese sentido, por indicación de la empresa norteamericana, la Municipalidad de Lima "previamente, deberá haber transferido hasta USD $ 1’000,000 (un millón con 00/100 dólares americanos) por concepto de cargos por cancelación anticipada, así como el costo por las 20 locomotoras EMD F40PH-2, 93 vagones galería y repuestos por USD $ 6’502,915 (seis millones quinientos dos mil novecientos quince con 00/100 dólares americanos)".

"Asimismo, la MML se encargaría y cubriría los costos de la remoción del equipo y las piezas de su ubicación actual en el condado de Sonoma y San José, California, hasta su destino final en la ciudad de Lima. En ese sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima asumiría un gasto aproximado de USD $24’502,915 (veinticuatro millones quinientos dos mil novecientos quince con 00/100 dólares americanos) de los cuales, USD $ 7’502,915 corresponden por la aceptación de la donación del material ferroviario y, aproximadamente USD $17’000,000 por concepto de remoción de piezas y traslado", precisa el acuerdo.

En la segunda etapa se deberá "evaluar la implementación de una asociación publico privada (APP) a fin de que cumpla con la experiencia, conocimientos, equipos y/o tecnología necesarios para la implementación del servicio de tren en la zona comprendida entre Desamparados - Chosica". "Se trataría de una APP autofinanciada, por lo cual no acarrearía costos a la Municipalidad Metropolitana de Lima", resalta el acuerdo.

Vale señalar que el Acuerdo de Concejo Nº 419 precisa que la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad de Lima, a través de un informe remitido el 7 de noviembre, señaló que no se contaba con el presupuesto para concretar la donación, por lo que los gastos serían "con cargo al presupuesto del año fiscal 2025".

"A la fecha, no se cuenta con la disponibilidad presupuestal ni financiera para atender los gastos derivados de la donación (...); toda vez que los recursos con los que cuenta la MML, se encuentran comprometidos en el financiamiento de las actividades e inversiones en ejecución física y/o contractual", señaló.

"Teniendo en cuenta los beneficios que generaría la aceptación de la donación, encuentra viable otorgar el financiamiento a los gastos asociados a la misma con cargo al presupuesto del año fiscal 2025, para lo cual deberá efectuar las modificaciones presupuestales respectivas, previa aprobación del Concejo Metropolitano, y que se cumpla con el marco normativo que asegure la puesta en operatividad de la donación", puntualizó.

Ceremonia de firma del acuerdo de donación de equipos por parte de Caltrain a la MML Fuente: MML

Locomotoras fueron fabricadas en los años 80

En el Acuerdo de Concejo N° 419 figura también el Anexo N° 01, donde se precisa las especificaciones respecto a la donación y los términos estipulados por la empresa Caltrain para su uso. Cabe resaltar que fue la empresa la que hizo la propuesta de donación a través de un correo electrónico remitido el pasado 5 de noviembre al municipio capitalino, según indica el referido acuerdo de concejo.

En dicho apartado se precisa que la empresa donará "93 vagones galería excedentes con cabina y remolque fabricados entre 1985 y 2000 y reacondicionados más recientemente entre 2000 y 2002"; y "hasta 20 locomotoras EMD F40PH-2 excedentes fabricadas entre 1985 y 1987, y reacondicionadas por última vez entre 1998 y 2000". Además se entregarán "todos los repuestos disponibles, manuales e inventario relacionado para los vagones y locomotoras de galería".

Respecto al estado en que se encuentra el material ferroviario, se indica que "el equipo y las piezas se transferirán «tal como están», «en el lugar donde se encuentran» y «con todos los defectos»".

"No se ofrece ni se da a entender ninguna garantía en cuanto a idoneidad o calidad. Lima confía en su criterio al realizar esta transacción. Todo el riesgo en cuanto a la condición, calidad y rendimiento de los equipos y piezas a transferir es asumido por Lima", se resalta en el anexo.

Además, se indica que "Lima es responsable de todo daño al público, persona (s) y propiedad y de toda pérdida o daño que surja de cualquier obstrucción o dificultad imprevista, ya sea natural o artificial, que pueda encontrarse en la remoción por parte de Lima y la transferencia a Lima del equipo y las piezas".

Asimismo, se estipula que "al liberar el equipo y las piezas para su traslado a Lima, Lima acepta y asumirá todos los riesgos de lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo relacionados con el equipo y las piezas".

"Caltrain no será responsable de ningún daño o lesión a personas o bienes causados por la posesión y el uso del equipo y las piezas por parte de Lima, y Lima defenderá, indemnizará y eximirá a la Junta de Poderes Conjuntos del Corredor Peninsular, al Distrito de Tránsito del Condado de San Mateo, a la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara, a la Ciudad y el Condado de San Francisco y a Transit America Services, Inc. o a cualquier Operador sucesor del servicio Caltrain, de toda pérdida, responsabilidad, gasto, reclamo, costo, demanda y daño por este motivo", puntualiza.

Ceremonia de firma del acuerdo contó con la presencia del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y la embajadora de EE.UU. en el Perú, Stephanie Syptak-RamnathFuente: MML

Asimismo, se indica que la transferencia está sujeta "a la inspección de cada equipo por parte de Lima o su agente antes de la entrega con respecto a su idoneidad para remodelación antes de ser puesto en servicio activo como parte del Proyecto Lima Este-Oeste de Pasajeros Pesados".

"Lima se reserva el derecho de renunciar a recibir Locomotoras o Vagones galería de dos niveles que no pasen dicha inspección. El pago del reembolso de costos se realizará mediante transferencia bancaria a Caltrain antes de la entrega de equipos y repuestos a Lima", se puntualiza en el anexo del acuerdo municipal.

Caltrain precisa que Lima adquirirá "toda" su "flota retirada"

Por su parte, a través de un comunicado publicado en su página web el último viernes, Caltrain precisó que "Lima, Perú, expresó su deseo de adquirir toda la flota retirada" de la empresa. Esto, en el marco de la transformación "de diésel a eléctrico" de su corredor ferroviario de San Francisco a San José, el cual "actualmente ofrece un servicio 100 % renovable y de cero emisiones con trenes eléctricos de última generación y alto rendimiento".

"Tras las negociaciones con el gobierno de Lima, Caltrain ha finalizado un acuerdo que transferirá 90 vagones de galería retirados y 19 locomotoras diésel a Perú. Caltrain recibirá un reembolso de más de 6 millones de dólares por los vehículos retirados", indica la empresa en su comunicado.

"Como parte del proyecto de electrificación de Caltrain, esta flota de vagones de galería y locomotoras diésel se retiró formalmente. Este equipo se construyó entre 1985 y 1987. Sirvieron a millones de pasajeros durante casi 40 años de servicio y han respaldado el crecimiento de Caltrain y la región circundante a lo largo de los años. Caltrain recibió recientemente una exención de BAAQMD [Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía de San Francisco] que le permite mantener las locomotoras en funcionamiento en lugar de desguazarlas", agregó.

En esa línea, la directora ejecutiva de Caltrain, Michelle Bouchard, según se señaló en dicho comunicado, indicó que el acuerdo "ayudará a Perú a adoptar un futuro más sostenible y, al mismo tiempo, aportará millones de dólares para ayudarnos a mantener en funcionamiento Caltrain”.

Detalle de los trenes retirados de Caltrain Fuente: Caltrain

Por su parte, la Casa Blanca, también a través de un comunicado, resaltó que "esta transacción, facilitada por los Departamentos de Estado y Comercio de los EE. UU., proporcionará un transporte público eficiente, ahorrará a la ciudad de Lima millones de dólares y generará hasta $500 millones en exportaciones estadounidenses de rieles, material de vía, sistemas de señalización y equipos de protección para cruces".

¡Impulsando el transporte público y la infraestructura en Perú! 🇺🇸🚆🇵🇪 @SecBlinken participó en la donación de 19 locomotoras diésel-eléctricas y 90 coches de pasajeros de dos niveles de la empresa estadounidense @Caltrain a @MuniLima

Nota de prensa completa:… pic.twitter.com/CknTFCHsT8 — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) November 16, 2024