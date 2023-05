Renovación Popular suspende afiliación de Julio Gagó tras denuncia por presunto tráfico de influencias

El regidor de Lima, Julio Gagó, fue suspendido de su afiliación en el partido Renovación Popular, luego de que fuera denunciado ante la Procuraduría Municipal por un presunto tráfico de influencia.

Así lo informó mediante su cuenta de Twitter, el alcalde Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, quien precisó que la suspensión fue acordada de forma unánime por la Comisión Nacional de Disciplina de dicha agrupación política.

La suspensión de Gagó continuará mientras se realicen las investigaciones que afronta el también exlegislador fujimorista. Además de la investigación en la Procuraduría del municipio, Gagó es investigado por la Procuraduría General del Estado debido a esta denuncia.

#Atención 🚨 | Comisión Nacional de Disciplina acordó suspender la condición de afiliado al Partido Renovación Popular al señor Julio Gagó Pérez. pic.twitter.com/t8iJekrLMA — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) May 27, 2023

Investigación

El último miércoles, el Concejo de la Municipalidad de Lima, liderado por el alcalde Rafael López Aliaga, aprobó conformar una comisión investigadora contra Julio Gagó por presuntamente haber pedido una donación de alimentos a un dirigente de mercado mayorista de Lima para facilitar una reunión con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Esto de acuerdo con una serie de audios difundidos por el portal Wayka, en los que se escucharía a Gagó agradeciendo a un comerciante por las donaciones. En la grabación se escucha una coordinación para “acelerar la reunión con el alcalde”.

Al respecto, en RPP Noticias, el regidor negó haber incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias y que señaló no haber recibido donaciones. Asimismo, dijo que en los audios difundidos se escucha una voz “totalmente distorsionada” y que las grabaciones fueron editadas.

"Yo he pedido que se me investigue y haya un miembro de cada bancada para que sea una comisión justa y que entre ellos eligieran al presidente. No fue así. Hay dedocracia. No entiendo la reacción que Rafael López Aliaga ha tenido conmigo porque he querido hablar con él y me ha negado todo tipo de conversación", sostuvo.

En tanto, Gagó salvó de ser suspendido en el cargo de regidor municipal luego de que el Concejo Municipal solo consiguiera 19 de los 24 votos que se necesitaba. No obstante, el regidor sí fue retirado de las comisiones en las que se le ubicó.