López Aliaga tilda de "exceso" la medida de clases escolares virtuales por APEC: "Perjudica a los niños"

Lima Declaraciones de Rafael López Aliaga.

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, tildó de exceso la disposición del Gobierno de mandar a clases remotas a los alumnos de colegios públicos y privados de Lima, Huaral y Callao durante los días 11, 12 y 13 de noviembre por el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

El burgomaestre capitalino dijo no entender esta disposición y consideró que perjudica a los escolares, pues muchos no cuentan con internet o los equipos necesarios para conectarse a las aulas virtuales durante estos días.

“Creo que es un exceso porque no da para tanto, perjudica a los niños. No entiendo para qué. Sobre todo, que hay niños en los cerros que no tienen internet, no tienen celular ni nada, aparte de que tiene que ser un teléfono inteligente para conectarse a un salón de clases virtual”, dijo.

Postura del Gobierno

En vísperas, el ministro de Educación, Morgan Quero, defendió en el dominical Cuarto Poder la disposición y pidió flexibilidad.

Asimismo, dijo que esta medida tiene precedentes internacionales, como en Tailandia, donde también se interrumpieron las clases presenciales en favor de la modalidad virtual, durante la cumbre de APEC en Bangkok de noviembre de 2022.

Sobre Petroperú

López Aliaga también criticó el manejo del Gobierno respecto del tema Petroperú y sostuvo que el dinero que se presupuesta para la empresa estatal debería ser destinado a otras problemáticas, a su criterio, más importantes para el país como la seguridad ciudadana.

“Es un exceso de los muchos que veo acá. Estamos hablando de Petroperú no pueden destinar más de 1 000 millones. Quieren seguir con eso, que se lo den a los trabajadores de Petroperú. (Es responsabilidad) del ministro de Economía hace rato, que renuncie”, sostuvo.