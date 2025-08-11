"Nadie está por encima de la ley": MTC responde a la MML por proceso sancionador por falta de certificado ambiental en Vía Expresa Sur

El ministro César Sandoval negó acoso político contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. "La MML tuvo 10 meses para presentar su certificación y no lo hizo", dijo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, pidió a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) “no promover la anarquía en la ciudad y respetar los procesos, las normas y la fiscalización en las obras públicas”.



“Insisto, no hay acoso a la MML con el inicio del proceso sancionador que se le ha abierto por no contar con la certificación ambiental para las obras en la Vía Expresa Sur. Los que estamos en la administración pública estamos obligados a cumplir las normas. La MML tuvo 10 meses para presentar su certificación y no lo hizo. Nadie está por encima de la ley”, indicó, según cita un comunicado del portafolio.



Días atrás, la Municipalidad de Lima acusó al MTC de “acoso político” por iniciarle un proceso sancionador, y que podría significarle la imposición de una “escandalosa” multa superior a los 160 millones de soles, debido a la falta de un certificado ambiental requerido para la ejecución del proyecto Vía Expresa Sur.



Sandoval Pozo recordó que el proceso contra el municipio metropolitano se inició en 2024, tras una denuncia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).



"Las autoridades debemos presentar expedientes y respetar la fiscalización"

Por otro lado, indicó que “extendía su mano” al municipio metropolitano con el fin de facilitarle funcionarios, asesores y técnicos del MTC para que puedan tener un perfil, expediente y una estrategia sobre el proyecto del tren Lima – Chosica.



“Las autoridades debemos presentar expedientes y respetar la fiscalización. De lo contrario abrimos la puerta a la corrupción. Esperamos que la MML vuelva a la mesa técnica donde estamos quienes buscamos sacar adelante el proyecto”, subrayó.



Añadió que solicitar la renuncia de un ministro por “exigir que se cumplan los procedimientos que cautelan la vida y salud de las personas, le parecía poco responsable”.



El mes pasado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, requirió a la presidenta Dina Boluarte “evaluar la permanencia” del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, luego de que este señalara que el proyecto del tren Lima-Chosica no podría concretarse en el corto plazo.



“No solo ha demostrado no tener conocimiento en la materia, sino también una absoluta falta de voluntad política para sacar adelante este servicio público de transporte urbano de pasajeros con los trenes recientemente donados”, dijo en un oficio dirigido a la jefa del Estado.