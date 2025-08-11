Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"Nadie está por encima de la ley": MTC responde a la MML por proceso sancionador por falta de certificado ambiental en Vía Expresa Sur

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular.
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular. | Fuente: Municipalidad de Lima
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El ministro César Sandoval negó acoso político contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. "La MML tuvo 10 meses para presentar su certificación y no lo hizo", dijo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, pidió a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) “no promover la anarquía en la ciudad y respetar los procesos, las normas y la fiscalización en las obras públicas”. 

“Insisto, no hay acoso a la MML con el inicio del proceso sancionador que se le ha abierto por no contar con la certificación ambiental para las obras en la Vía Expresa Sur. Los que estamos en la administración pública estamos obligados a cumplir las normas. La MML tuvo 10 meses para presentar su certificación y no lo hizo. Nadie está por encima de la ley”, indicó, según cita un comunicado del portafolio.

Días atrás, la Municipalidad de Lima acusó al MTC de “acoso político” por iniciarle un proceso sancionador, y que podría significarle la imposición de una “escandalosa” multa superior a los 160 millones de soles, debido a la falta de un certificado ambiental requerido para la ejecución del proyecto Vía Expresa Sur.

Sandoval Pozo recordó que el proceso contra el municipio metropolitano se inició en 2024, tras una denuncia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

"Las autoridades debemos presentar expedientes y respetar la fiscalización"

Por otro lado, indicó que “extendía su mano” al municipio metropolitano con el fin de facilitarle funcionarios, asesores y técnicos del MTC para que puedan tener un perfil, expediente y una estrategia sobre el proyecto del tren Lima – Chosica.

“Las autoridades debemos presentar expedientes y respetar la fiscalización. De lo contrario abrimos la puerta a la corrupción. Esperamos que la MML vuelva a la mesa técnica donde estamos quienes buscamos sacar adelante el proyecto”, subrayó.

Añadió que solicitar la renuncia de un ministro por “exigir que se cumplan los procedimientos que cautelan la vida y salud de las personas, le parecía poco responsable”.

El mes pasado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, requirió a la presidenta Dina Boluarte “evaluar la permanencia” del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, luego de que este señalara que el proyecto del tren Lima-Chosica no podría concretarse en el corto plazo.

“No solo ha demostrado no tener conocimiento en la materia, sino también una absoluta falta de voluntad política para sacar adelante este servicio público de transporte urbano de pasajeros con los trenes recientemente donados”, dijo en un oficio dirigido a la jefa del Estado.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
MTC Vía Expresa Sur Municipalidad de Lima César Sandoval

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA