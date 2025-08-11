Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Rafael López Aliaga solicitó la intervención de Eduardo Arana ante un presunto "acoso político" por parte del MTC

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

En diálogo con la prensa, el burgomaestre solicitó la intervención del presidente del Consejo de Ministros luego de que el MTC iniciara un proceso sancionador por no contar con la certificación ambiental requerida en el marco de las obras de la Vía Expresa Sur.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:09
López Aliaga también solicitó la intervención de Arana en el caso relacionado con la viabilidad del tren Lima-Chosica.
López Aliaga también solicitó la intervención de Arana en el caso relacionado con la viabilidad del tren Lima-Chosica. | Fuente: Video: RPP / Foto: Andina

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por un presunto “acoso político” por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cartera dirigida por César Sandoval.

El pedido del burgomaestre se da en el marco del proceso sancionador de S/160 millones iniciado por el MTC contra la comuna capitalina por presuntamente no contar con la certificación ambiental requerida para la realización de las obras de la Vía Expresa Sur.

“Yo le pido la intervención al premier [Eduardo Arana], el premier lo conozco de tiempo, sé que es una persona decente. Lo que están haciendo con la Muni Lima, en mi opinión, no por un celo político, lo está pagando la gente. O sea, no tienen que usarme a mí para vengarse con la gente”, expresó.

Asimismo, López Aliaga solicitó la intervención de Arana en el caso relacionado con la viabilidad del tren Lima-Chosica.    

“Dice [César Sandoval]: ‘vamos a guardarlo 5 años’. Eso en lo que es el mundo público, la administración pública, 5 años, es deshuesar. Es un burócrata, 5 años es para destrozar cualquier material. Mira nomas todos los cementerios de motos, está en la policía, cementerios de patrulleros. ¿Qué cosa quiere? ¿Un cementerio también de trenes?”, acotó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

César Sandoval niega acoso  

Tras las declaraciones del alcalde capitalino, el titular del MTC, César Sandoval, negó que haya algún tipo de “acoso” de parte de su cartera hacia la MML.

“En ningún momento ha habido ni habrá acoso. Yo extiendo mi mano para que la Municipalidad de Lima Metropolitana, por favor, no promueva la anarquía ni la desobediencia a las normas ni a la fiscalización, ni tampoco a que no ejecuten los procedimientos normativos, porque eso se llama convertir a la ciudad de Lima en una anarquía”, fue la respuesta de Sandoval en una rueda de prensa.

Te recomendamos

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Rafael López Aliaga MTC Eduardo Arana

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA