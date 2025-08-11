Rafael López Aliaga solicitó la intervención de Eduardo Arana ante un presunto "acoso político" por parte del MTC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por un presunto “acoso político” por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cartera dirigida por César Sandoval.

El pedido del burgomaestre se da en el marco del proceso sancionador de S/160 millones iniciado por el MTC contra la comuna capitalina por presuntamente no contar con la certificación ambiental requerida para la realización de las obras de la Vía Expresa Sur.

“Yo le pido la intervención al premier [Eduardo Arana], el premier lo conozco de tiempo, sé que es una persona decente. Lo que están haciendo con la Muni Lima, en mi opinión, no por un celo político, lo está pagando la gente. O sea, no tienen que usarme a mí para vengarse con la gente”, expresó.

Asimismo, López Aliaga solicitó la intervención de Arana en el caso relacionado con la viabilidad del tren Lima-Chosica.

“Dice [César Sandoval]: ‘vamos a guardarlo 5 años’. Eso en lo que es el mundo público, la administración pública, 5 años, es deshuesar. Es un burócrata, 5 años es para destrozar cualquier material. Mira nomas todos los cementerios de motos, está en la policía, cementerios de patrulleros. ¿Qué cosa quiere? ¿Un cementerio también de trenes?”, acotó.

César Sandoval niega acoso

Tras las declaraciones del alcalde capitalino, el titular del MTC, César Sandoval, negó que haya algún tipo de “acoso” de parte de su cartera hacia la MML.

“En ningún momento ha habido ni habrá acoso. Yo extiendo mi mano para que la Municipalidad de Lima Metropolitana, por favor, no promueva la anarquía ni la desobediencia a las normas ni a la fiscalización, ni tampoco a que no ejecuten los procedimientos normativos, porque eso se llama convertir a la ciudad de Lima en una anarquía”, fue la respuesta de Sandoval en una rueda de prensa.