Nadine Heredia pide asilo político a la embajada de Brasil y genera reacciones en el Congreso

Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron respecto a la situación de la ex primera dama Nadine Heredia, quien ingresó a la Embajada de Brasil para solicitar asilo político al gobierno del presidente Lula da Silva, luego de ser condenada a 15 años de prisión por el caso Odebrecht.

La legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos, señaló que si la esposa de Ollanta Humala acudió a dicha sede diplomática es porque "se siente segura de que le van a dar ese privilegio”; no obstante, afirmó que “no se lo merece”.

“Sabemos qué clase de gobierno hay en Brasil, un gobierno de izquierda, esperemos que actúe con justicia, ella ya debe haber tenido conversaciones desde antes, me magino, con esa embajada y otras”, añadió.



Asimismo, sostuvo que a Nadine Heredia no se le debería permitir salir del país, a fin de que cumpla con su condena correspondiente.

Reacciones de congresistas tras pedido de asilo político de Nadine Heredia | Fuente: RPP

Lady Camones, por su parte, manifestó que Brasil debería respetar la decisión del Poder Judicial y evaluar la situación antes de referirse sobre si otorgar o no el asilo político.

“No es una persecución política, eso lo tenemos claro, son decisiones del Poder Judicial y hay que respetarlo, más aún si se trata de una primera dama, de un expresidente y si hubo un delito hay que ser respetuosos del Poder Judicial”, sostuvo la integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP).

“Brasil debería ser respetuoso de un poder del Estado como lo es el Poder Judicial”, añadió.

Reacciones de congresistas tras pedido de asilo político de Nadine Heredia | Fuente: RPP

Mientras que la congresista no agrupada, María del Carmen Alva, sostuvo que la actuación de la exprimera dama confirma que “siempre hubo una relación entre la pareja presidencial y Brasil”.

“Nadine Heredia también está sentenciada y debe cumplir su condena”, acotó.

Reacciones de congresistas tras pedido de asilo político de Nadine Heredia | Fuente: RPP

Por otro lado, la parlamentaria, Sigrid Bazán, dijo que Heredia Alarcón “está en su derecho” de solicitar asilo político, aunque precisó que, en su opinión, lo correcto es siempre es afrontar la justicia.

“El mecanismo de pedir asilo es parte del derecho de una persona, a mí lo correcto me parece enfrentar siempre la justicia, huir no me parece lo correcto”, apuntó la integrante del Bloque Democrático Popular.

Como se sabe, el expresidente Ollanta Humala fue condenado este martes a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, luego de que el Poder Judicial considerara probado que recibió aportes ilícitos del exmandatario venezolano, Hugo Chávez, y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Tras conocerse la sentencia, Humala fue detenido de inmediato por la Policía para su traslado a un centro penitenciario.

Su esposa, Nadine Heredia, también fue hallada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido dichas campañas.

A diferencia del exmandatario, Heredia no se presentó a la audiencia en la que se leyó el fallo, y participó de manera virtual. La sentencia aún puede ser apelada.