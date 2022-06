Dirigentas de las Ollas Comunes se manifestaron en contra de que la logística alimentaria esté a cargo de municipalidades | Fuente: Andina

A cuatro días de haberse publicado el reglamento de la ley de Ollas Comunes por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), las dirigentas de estas organizaciones señalan que deben hacerse "observaciones y reajustes" a la norma pues no garantizan que los alimentos lleguen de manera efectiva a su destino.

En diálogo con RPP Noticias, Fortunata Palomino e Irene Chávez, dos dirigentas de Ollas Comunes, plantearon estas críticas al reglamento. Ambas coincidieron en que delegar la logística alimentaria a las municipalidades representa un riesgo para sus organizaciones.

"La distribución debe hacerla una institución imparcial"

Fortunata Palomino es presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, que agrupa a 2 447 de estas organizaciones. Ella señaló que su institución planteó algunas "experiencias" para ser tomadas en cuenta en el reglamento, pero que no fueron escuchadas. Estas experiencias tenían que ver con la distribución de alimentos por parte de las municipalidades.

"Por una sencilla razón no estamos de acuerdo con que los municipios sean parte de la entrega de víveres, porque muchas veces desvían los recursos que deberían llegar directamente a las personas que necesitan [...] porque hacen clientelismo político o entregan a las personas que son sus afines o los dirigentes de las asociaciones que no están dentro del padrón de las Ollas Comunes", sostuvo.

Además, señaló que varias veces las municipalidades "condicionan mucho a las dirigentas" para que "vayan a sus marchas, a sus reuniones" de apoyo político a cambio de darles los alimentos para alimentar a "cientos de personas que lo necesitan".

"Por eso, nosotros vamos a presentar documentos al Midis para que ese reglamento sea modificado en algunas partes. Y también en la ley porque también permite que el municipio haga el manejo de la distribución a las ollas comunes", refirió Palomino.

En ese sentido, ella planteó que la distribución la realice una institución "imparcial y sin contacto político", como el Ejército o la Iglesia.

"Creo que nosotros hemos sido claros: Midis puede hacer las compras, pero las entregas tienen que hacerlas una institución que sea imparcial y que sea también mediante el Ejército, algunas iglesias que siempre han estado apoyándonos, pero son personas neutrales que no tienen contacto político", explicó.

También propuso que las compras sean realizadas mediante "tarjetas alimentarias" o comprando directamente a los "pequeños agricultores" para que "también se beneficien" con los recursos destinados a sus organizaciones sociales.

"Planteamos que sea mediante las tarjetas de compra o haciendo las compras directamente a productores agropecuarios de los pequeños agricultores, que también se beneficien con los recursos porque, muchas veces, son ellos los que han puesto el hombro, son nuestros hermanos comerciantes mayoristas, agricultores que nos han apoyado para sobrevivir más de dos años", señaló.









Fortunata Palomino propuso que se compren los alimentos a los pequeños agricultores | Fuente: Andina

"La inseguridad económica ha amentado el número de comensales"

Irene Chávez es presidenta de las Ollas Comunes del Perú que agrupa a nivel nacional a más de 3'500 de estas organizaciones. Ella señaló que el número de comensales de las Ollas Comunes se incrementa constantemente por lo que no es posible que el empadronamiento de los beneficiarios tenga fecha límite.

"Ninguna Olla Común puede cerrar la puerta a quien viene a solicitar alimentos. Las personas de economía media que tenían un trabajo, que tenían un negocio, por todo este problema que vivimos de inseguridad económica han perdido sus trabajos. Pero ellos sienten vergüenza de acercarse a solicitar alimento a las Ollas, pero nosotros lo sabemos y les invitamos que participen", explicó.

En ese sentido, refirió que sus organizaciones tratan de ayudarles a "emprender" de modo que puedan acceder a un trabajo y así aportar al sostenimiento de las Ollas Comunes.

Por otro lado, Chávez coincidió con Fortunata Palomino respecto al riesgo que representa delegar a las municipalidades la distribución de alimentos.

"Los que están en la municipalidad siempre van a cometer abusos, no son personas que se van a ceñir a la ley, a lo correcto porque van a inscribir a la gente que [...] son sus allegados, que los ayudan en lo que ellos decidan [...] y a los que no están cerca de ellos o no les caen bien definitivamente no los van a inscribir", alertó.

Asimismo, refirió que las municipalidades "siempre hacen abuso" con la entrega de alimentos por lo que las dirigentas de las Ollas Comunes siempre deben "estar alertas y vigilantes" para evitar cualquier "problema" con los gobiernos locales.

Por otro lado, Chávez consideró que "no solo son alimentos los que necesitan las familias" sino también programas educativos que ayuden a la población a superar sus carencias económicas.

"No solo son alimentos lo que necesita la familia sino, junto con ello, viene la salud y la educación que es básico [...] He escuchado hablar al Presidente que la decisión política debe iniciar en un cambio de educación [...] Mediante las Ollas Comunes capacitar a nuestros niños pequeños, incentivando la lectura, [...] a los jóvenes capacitandolos en carreras técnicas, hay muchas madres jóvenes que no tienen carrera ni trabajo o no han terminado la secundaria", expresó.