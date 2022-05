ONPE sobre poca participación en elecciones internas: "Tendrían que responder las organizaciones políticas"

El último domingo se realizaron las elecciones internas como parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

Katiuska Valencia Segovia, gerente de supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, se refirió a la poca participación de militantes en las elecciones internas, realizadas el último domingo como parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, y señaló que la institución cumplió con su labor.



"Nosotros tuvimos como parte de la organizacion la asistencia técnica personalizada con todas las 140 organizaciones políticas que estuvieron previstas para esta elección y para el domingo que viene. En este proceso hemos capacitado alrededor de más de 700 dirigentes de organizaciones políticas, nuestra relación con los organismos electorales centrales ha sido permanente, canales de comunicacion absolutamente abiertos", sostuvo.

"Incluso, hemos tenido correos de afiliados y afiliadas manifestándonos la necesidad de conocer dónde eran los locales en los que tenían que ejercer su labor de miembros de mesa. Para ello, preparamos una plataforma, donde les alojamos toda la información", añadió en Ampliación de Noticias de RPP.

En esa línea, consideró que sobre la poca participación de afiliados en las últimas elecciones internas "tendrían que responder las organizaciones políticas".

"ONPE en este ejercicio de información ha hecho su labor, en el ejercicio de la organización ha hecho su labor. Se ha respetado absolutamente todos los estándares y todas las buenas prácticas", aseveró Valencia.

Incidentes

Respecto a la denuncia que hizo el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien aseguró que no lo dejaron emitir su voto, la representante de la ONPE aclaró que el parlamentario no contaba con su carnet de vacunación al día, por lo que no podía ingresar a las instalaciones.

"El personal de la ONPE no discutió con el congresista, lo que hizo fue explicarle cuál era el protocolo que se estaba aplicando en esta oportunidad en función a un lineamiento de parte del Ejecutivo, del Minsa, y que nos obliga a nosotros a cumplir con ello. Si en adelante se hace una evaluación del impacto de la pandemia, porque aún nos encontramos en una situación de pandemia. Es importante que ONPE lo que hace es cumplir con los lineamientos", recalcó Katiuska Valencia.