Pedro Castillo | Fuente: Andina

¿Será posible que pese a la gravedad de la crisis que vivimos se puedan oír voces orientadas a buscar soluciones desinteresadas? Lo principal es tener claros los valores que queremos proteger cueste lo que cueste. Y ellos son la plena vigencia de la democracia, la transparencia del Estado y la reactivación económica. Es en ese marco que deben proponerse soluciones. Ya sabemos que el presidente Castillo no estaba preparado para ejercer la presidencia, como lo ha reconocido el propio interesado. Sabemos también que muchos de los nombramientos que ha realizado no responden al interés del Estado, sino a lógica de camarillas particulares. Por si hiciera falta, la ex primera ministra Mirtha Vásquez y el ex secretario general de la presidencia Carlos Jaico han confirmado el desorden en el que se procesan los temas de Estado y se establecen las agendas del presidente. El desorden es siempre propicio a los que actúan con intenciones ocultas, es decir los que buscan el poder para enriquecerse a través de la corrupción.

Lo que hemos visto durante los últimos meses no hace sino seguir el mismo patrón de los quinquenios pasados. Pedro Castillo ha prometido que su cuarto gabinete estará integrado por representantes de diferentes fuerzas políticas, profesionales y académicas. ¿Todavía se puede confiar en él? Muchos de los que votaron por él y lo ayudaron a gobernar piden ahora que renuncie. Otros creen que una vez más debemos tomar el camino de la vacancia aprobada en el Congreso. Pero el problema va más allá de la persona de Pedro Castillo. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo sobre un nuevo pacto entre peruanos. Y asegurar que este nuevo pacto cuente con la mayoría política y social que lo haga viable.

Las cosas como son

PODCAST RPP | Ana Jara: Héctor Valer es indigno para dirigir el Gabinete

La expresidenta del Consejo de Ministros acusó al presidente Pedro Castillo de tomar decisiones que hacen retornar al país a la barbarie.